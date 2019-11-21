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21 листопада • оновлено в 07:31
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Скажений вітер і мороз: синоптики уточнили різке похолодання в Україні

7.9т
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В Україну в четвер, 21 листопада, прийде суттєве похолодання за рахунок холодного повітря з північного сходу Європи.

При цьому у деяких областях небезпечно посилиться вітер, повідомляє Укргідрометцентр. У західних, Вінницькій та Одеській областях очікується невеликий дощ; на решті території без істотних опадів.

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По Україні вдарить вітер і мороз: прогноз погоди на 21 листопада від ObozTV

Погода в Україні

Погода в Україні

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Вітер східний та південно-східний, 7-12 м/с, у більшості областей пориви 15-20 м/с, у Приазов'ї 25-28 м/с.

Температура протягом доби від 2° тепла до 3° морозу (вночі у східних областях 4-9° морозу); у західних областях і на крайньому півдні країни вночі 2-7° тепла, вдень 4-9°, на Закарпатті 10-15°.

Скажений вітер і мороз: синоптики уточнили різке похолодання в Україні

У Києві 21 листопада без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с. Температура протягом доби близько 0°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків, зима в 2020 році в Україні буде досить "м'якою", температура в багатьох точках Європи очікується вищою від норми.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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