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Скажений вітер і град: на Україну насувається буря

4.6т Читати матеріал російською

В Україні в неділю, 4 серпня, у зв'язку з переміщенням активного циклону з південного заходу Європи очікується погіршення погоди.

Як повідомляє Укргідрометцентр, пройдуть дощі з грозами. Так, у південній частині, центральних і східних областях значні, місцями сильні опади, місцями град, шквали 15-20 м/с, подекуди 25 м/с.

Температура повітря вночі 7-12°, на півдні 13-18°, удень 17-22°, у південній частині та на Закарпатті місцями 25-27°.

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Погода в Україні

Погода в Україні

w-dog.ru

У Києві 4 серпня очікується короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень близько 20°С.

Скажений вітер і град: на Україну насувається буря

Як повідомляв OBOZREVATEL, в італійському місті Пескара десятки будинків і машин постраждали від граду розміром з апельсину. Не менш 18 людей опинилися у відділенні невідкладної допомоги через поранення, викликані опадами.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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