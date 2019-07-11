Скасування військового параду Зеленським: українці оцінили ініціативу

Думки інтернет-користувачів щодо скасування військового параду на День Незалежності України 24 серпня розділилися.

Відповідні результати показало опитування серед читачів OBOZREVATEL, участь у якому взяли понад 31,8 тисячі респондентів.

"Чи потрібно проводити військовий парад на День Незалежності?" – на таке питання пропонувалося дати відповідь.

36% заявили, що варто і провести парад, і виділити гроші на премії для військовослужбовців. При цьому читачі видання запропонували заощадити кошти, яких бракує, на переїзді президента України Володимира Зеленського з Адміністрації на Банковій.

Трохи менше респондентів, 32%, виступили проти проведення параду. "Це показуха і марна трата грошей. Краще передати їх на фронт", – сказали вони.

Парад на День Незалежності та Володимир Зеленський Колаж

19% відповіли, що парад потрібен, оскільки "підіймає бойовий дух військових" і є "символом нашої могутності".

12% відповіли: "Який парад, у країні йде війна!"

1% респондентів залишилися байдужими до запитання. "Мені все одно, я далекий від війни", – відповіли вони.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський нещодавно заявив, що має намір відмовитися від параду на День Незалежності, виділивши гроші (300 мільйонів гривень) на премії для військовослужбовців.

Як писав OBOZREVATEL, противники такої ініціативи зареєстрували на сайті глави держави петицію про проведення параду.

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