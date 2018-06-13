Скандал із заступником Супрун: українцям нагадали про злочини Лінчевського

Правоохоронні органи мають зайнятися висновками Рахункової палати щодо порушень у використанні бюджетних коштів заступником міністра охорони здоров'я Олександром Лінчевським, виділених на лікування за кордоном українців з онкозахворюваннями.

Директор Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України Борис Тодуров у коментарі OBOZREVATEL зазначив, що етична комісія маємо право робити свої висновки щодо висловлювань Лінчевського, але більше уваги варто звернути на його інші дії як заступника міністра

"Мені здається, зовсім інші люди, зовсім з іншими повноваженнями мають розглядати його дії на посаді заступника міністра, і як голови комісії з розподілу хворих для лікування за кордон. Ось тут факти набагато цікавіші. Не будучи юристом, я не хочу їх коментувати, ці факти мають прокоментувати, мені здається, співробітники правоохоронних органів", - каже кардіохірург.

Саме його висловлювання про те, що витрачати гроші на онкохворих недоцільно, оскільки "вони все одно помруть", як вважає лікар, комісія може інтерпретувати по-різному, а зовсім інше - це халатність члена уряду щодо пацієнтів, які постраждали через несумлінне виконання власних службових обов'язків.

"Є висновок Рахункової палати щодо використання бюджетних коштів, там усе написано. Там є абсолютно чіткі цифри, абсолютно чіткі речі, які ніяк не стосуються слів, вони стосуються бухгалтерії, вони стосуються економічних ефектів, наших бюджетних коштів. Ось на ці питання етична комісія ніяк не може вплинути. Ось у цьому сенсі мають попрацювати зовсім інші люди", - сказав Тодуров.

За його словами, Рахункова палата передала свої висновки правоохоронним органам, але чи відкрита за цими матеріалами справа - поки невідомо.

Олександр Лінчевський "Тиждень"

Що ж стосується самого висловлювання Лінчевського на адресу онкохворих українців, Тодуров відповів: "У будь-якій цивілізованій країні після таких слів не просто йдуть у відставку, а йдуть із ганьбою, і, як правило, йдуть не тільки заступники міністрів, але йде і сам міністр. Так би сталося в будь-якій європейській країні".

Тепер, як вважає директор Інституту серця, відповідальність за слова заступника міністра лежить і на всьому уряді, і несе чиновникам дуже великі репутаційні ризики.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський після своєї заяви про недоцільність виділення грошей на лікування хворих на рак став справжнім "героєм" російських пропагандистських ЗМІ.