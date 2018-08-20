Скандал із "російським" Кримом у дитячій книзі: з'явилася відповідь видавництва

Генеральний директор видавництва "Ранок" Віктор Круглов відреагував на скандал із книгою, у якій Крим позначили як російську територію, і попросив в українців вибачення за настільки грубу помилку.

За його словами, причиною неприємного інциденту стала технічна помилка і неуважність дизайнера. Про це йдеться в офіційному листі Круглова, текст якого є у розпорядженні OBOZREVATEL.

"Дизайн і верстка, передача файлів у виробництво виконуються за допомогою скриптів у редакції. Скрипти - це програми, які пишуть наші айтішники для прискорення роботи дизайнерів... Іноді це може стати критичною точкою в діяльності підприємства", - зазначив він.

Круглов додав, що на карті, яка стала причиною грандіозного скандалу, Крим дійсно пофарбований не таким кольором, як уся територія України, але ідентичним тому, яким позначена Росія.

"На цьому малюнку абсолютно все наплутано. Неправильно позначено Євразію - без Європи і без частини Азії, логіка використання кольорів взагалі незрозуміла... Коли почали перевіряти, виявилося - порушення технології і груба помилка дизайнера, який зосередився на позначенні частин світу, звідки походять рослини, і не звернув уваги на країни та континенти", - сказав генеральний директор "Ранку".

Він запевнив, що весь тираж книги "Рослинний світ" зараз відкликається із продажу, а всім покупцям, які встигли її придбати, видавництво готове компенсувати вартість продукту.

Крім того, Круглов розповів, що тепер підприємство посилено працює над удосконаленням редагування макету, вводить додаткову перевірку книг перед їхнім друком, а також призначило переатестацію редакторів.

Що стосується адміністратора спільноти видавництва у Facebook Марини Довганової, яка посилила скандал непрофесійним коментарем, то її усунули від виконання обов'язків за некоректну комунікацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше австралійська правозахисна організація Walk Free Foundation зобразила на одній з карт "російський Крим", ілюструючи світовий "рейтинг рабства" Global Slavery Index. При цьому помилка була допущена не на всіх картах - на деяких тимчасово окупований півострів був позначений як територія України. Однак після скарг від української сторони австралійці виправили карту.