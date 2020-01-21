Скандал з похороном на Волині: священника МП порадили "винести" з храму

Протоієрей Православної церкви України Олександр Дедюхін заявив, що релігійна громада села на Волині, де священник УПЦ МП не пустив до храму похоронну процесію, має всі повноваження для того, щоб відвоювати свою церкву у Московського патріархату.

"Що робити з цим священником? Взяти під білі рученьки і винести", – сказав він OBOZREVATEL, коментуючи випадок, який трапився в селі Сусваль, де місцевий священник УПЦ МП зачинив храм перед похоронною процесією релігійної громади, що перейшла у ПЦУ.

Він уточнив, що йдеться не про фізичний примус залишити храм, а про "моральний тиск" громади. "Сільська громада повинна мати вплив на свого священика. Якщо ти не хочеш, йди, служи там, де тебе приймають".

Храм Різдва Богородиці в селі Сусваль

"Московський патріархат в Україні – це розкольники, які вважають себе єдино правильними, єдино спасенними, а решту – такими, що гинуть. Але боротьба з розкольниками – справа місцевої громади", – наголосив протоієрей.

Говорячи про те, як вчинити в ситуації, коли священик МП зачинив храм, він навів приклад, як у подібній ситуації вчинила релігійна громада на Полтавщині, що перейшла з УПЦ МП до ПЦУ. "Священик МП зачинив храм і поїхав. Поміняли замки і почали служити".

"Якщо храм належить громаді, то тут взагалі немає жодних проблем. Якщо якийсь злодій завтра прийде до мене у квартиру, поміняє мені замки, я що, не маю права зламати двері, поставити нові замки і жити собі далі?" – зауважив він.

Водночас протоієрей наголосив, що в питанні передачі храму слід враховувати всі юридичні нюанси. Зокрема, якщо церква є пам'яткою архітектури і надана громаді на основі охоронного договору, укладеного з обласним відділом культури, цей договір слід переукласти.

"Але в будь-якому разі цим повинна займатися місцева громада, яка має бути власником або орендарем храму. У неї є всі засоби, всі можливості, щоб укласти чи переукласти договір. До цього може підключитися і обласна адміністрація – вона має право розірвати договір оренди з УПЦ МП, якщо він чомусь не відповідає", – пояснив Олександр Дедюхін.

"В даному разі головна невідповідність полягає в тому, що храм береться в оренду для того, щоб у ньому служити, а не для того щоб на ньому висів замок і щоб туди нікого не пускали", – наголосив він.

Відспівування біля стін храму Різдва Богородиці в селі Сусваль Володимир Media

Відносно дійсності таїнства відспівування, вчиненого просто неба, протоієрей сказав, що це не є проблемою. "Відспівування не у храмі – це не зовсім правильно, але в цьому немає нічого страшного. Храм – це місце для молитви, але молитися можна всюди", – пояснив він.

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Нагадаємо, в селі Сусваль Волинської області триває конфлікт довкола місцевого храму. Релігійна громада ухвалила рішення про перехід з УПЦ МП в ПЦУ, але єпархія МП заявила, що охоронний договір, укладений з колишнім настоятелем, досі чинний.

19 січня в селі ховали місцевого жителя. Похоронна процесія прийшла до церкви, але вона виявилася зачиненою. Обряд відспівування здійснювали просто неба.

Як писав OBOZREVATEL, раніше служитель православної церкви Московського патріархату в Запоріжжі відмовився відспівувати трагічно загиблу дворічну дитину, яку задавив собою самогубець, через її хрещення служителем Київського патріархату.

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