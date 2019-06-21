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Скандал у Харкові: нардеп спрогнозував долю проспекту Жукова

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Рішення влади Харкова про повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова буде скасовано після виборів до Верховної Ради.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV народний депутат України Ігор Мосійчук, коментуючи скандал, який розгорівся довкола перейменування.

"Я впевнений, це рішення буде скасовано рішенням суду, тому що воно суперечить чинному законодавству", – наголосив депутат.

При цьому Мосійчук вважає, що міськрада не понесе відповідальності за порушення закону про декомунізацію.

"Колективний орган не може нести жодної відповідальності, крім однієї – він може бути розпущений. Міський голова буде підписувати рішення колективного органу. Вони все красиво зробили – прикрилися", – зазначив він.

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"Рішення буде скасовано, коли завершаться вибори. Вони пропіарилися перед виборцями, орієнтованими на схід. Їм цей Жуков потрібен, приблизно, як мені", – заявив депутат.

Мосійчук також додав, що не вважає маршала Жукова героєм: "Його тактика ведення війни не вивчається в жодній військовій академії світу. М'ясорубка, яку влаштовував Жуков, призводила до жахливих втрат серед радянських військ. Я не вважаю його не те що героєм, а видатним воєначальником саме через це, навіть не беручи ідеологічні моменти".

Маршал Георгій Жуков

Маршал Георгій Жуков

zdorovsko.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, Харківська міськрада 19 червня проголосувала за повернення назви проспекту Жукова, який у 2016 році був перейменований на пр. Григоренка в рамках декомунізації. Це рішення підтримали 59 міських депутатів, 13 були проти.

2 червня в Харкові активісти націоналістичних організацій знесли пам'ятник Жукову.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVДекомунізація в Україні
Особа
Ігор Мосійчук
Місце
УкраїнаХарків
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хуйловский путин
хуйловский путин
кернес пдр вафельный! видимо нужно в харькове повторить шествие! за одно сломать шею кернесу!
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леня зе
леня зе
а свыня собралась в вырховный свынарнык?смело
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Инкогнито Alex
Инкогнито Alex
леня зе, У людини мова, у свині - язик.
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