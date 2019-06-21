Скандал у Харкові: нардеп спрогнозував долю проспекту Жукова

Рішення влади Харкова про повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова буде скасовано після виборів до Верховної Ради.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV народний депутат України Ігор Мосійчук, коментуючи скандал, який розгорівся довкола перейменування.

"Я впевнений, це рішення буде скасовано рішенням суду, тому що воно суперечить чинному законодавству", – наголосив депутат.

При цьому Мосійчук вважає, що міськрада не понесе відповідальності за порушення закону про декомунізацію.

"Колективний орган не може нести жодної відповідальності, крім однієї – він може бути розпущений. Міський голова буде підписувати рішення колективного органу. Вони все красиво зробили – прикрилися", – зазначив він.

"Рішення буде скасовано, коли завершаться вибори. Вони пропіарилися перед виборцями, орієнтованими на схід. Їм цей Жуков потрібен, приблизно, як мені", – заявив депутат.

Мосійчук також додав, що не вважає маршала Жукова героєм: "Його тактика ведення війни не вивчається в жодній військовій академії світу. М'ясорубка, яку влаштовував Жуков, призводила до жахливих втрат серед радянських військ. Я не вважаю його не те що героєм, а видатним воєначальником саме через це, навіть не беручи ідеологічні моменти".

Маршал Георгій Жуков zdorovsko.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, Харківська міськрада 19 червня проголосувала за повернення назви проспекту Жукова, який у 2016 році був перейменований на пр. Григоренка в рамках декомунізації. Це рішення підтримали 59 міських депутатів, 13 були проти.

2 червня в Харкові активісти націоналістичних організацій знесли пам'ятник Жукову.

Програму "Гостре питання" дивіться щопонеділка та щочетверга о 17:30 на ObozTV.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram