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21 жовтня • оновлено в 11:28
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Сергій Марченко
Сергій Марченко
Експерт ринку праці Всі статті автора

Скандал с "Квартал 95": диагноз обществу

4.5т Читати матеріал російською

Страшно не то, что 95 квартал в очередной раз пробил дно. После Украины-проститутки и "эбонитовых палочек" Беркута на Майдане, очередная их искрометная шутка о палающей хате Гонтаревой выглядит детскими шалостями.

Новини
"Квартал 95" и хор Веревки жестко высмеяли Гонтареву: вспыхнул скандал. Видео

Страшно не то, что хор имени Веревки за деньги спел на подпевках у Жеки Кошевого. В конце концов, они просто артисты - обычные дегенераты с хорошо развитыми голосовыми связками.

Страшно, что несколько тысяч людей в зале ржали над этим туалетным юмором. Это и правда диагноз обществу. Ладно, пусть вы настолько тупые, что не можете осознать роль Яресько и Гонтаревой в чудесном спасении Украины от дефолта. Но ржать над тем, что кому-то сожгли хату, это о чем, утиные губки вы драные? Дно. Тупо днище.

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Автор
Сергій Марченко Сергій Марченко
Особа
Валерія Гонтарева
Місце
Україна
Тег
95 Квартал
Джерело
Джерело: Facebook Сергея Марченко
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Коментарі
19
10
Смішно
29
Цікаво
99
Сумно
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Свиноголовые мрази задергались - чуют дупами что их сливают в унитаз! Забыли как они радовались как Одессе людей заживо сожгли!
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тимчук нина
тимчук нина
Артисты начинают вызывать брезгливость, хотя и раньше они у меня не были в приоритете , никогда ни чьей не была фанаткой. кто-то больше нравился, кто-то меньше. Может на меня действовала первая информация. как о труба-дурах, изгоев общества, шутах при дворцах.клоунов в цирке, на эстраде, на гуляниях всегда мне было их жалко.
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
тимчук нина, всем на тебя насрать, грязнокровка.
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Ємельянова Ольга
Ємельянова Ольга
95 - бездушні покидьки. Хор зганьбився. Глядачі, що іржуть з чужого горя - оце і є виборці Зе. На жаль - усі вони частина українського народу, погана частина. На щастя - є й краща частина українського народу. На неї усі сподівання.
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