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Скандал навколо Софії Київської: глава УГКЦ пояснив, чого хочуть греко-католики

1.7тЧитати матеріал російською

Українська греко-католицька церква прагне провести богослужіння в Софійському соборі в Києві, щоб мати доступ до своїх християнських коренів.

Про це в інтерв'ю ObozTV розповів глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук, коментуючи відмову УГКЦ у проведенні богослужіння в Софії Київській, яке було намічене на 7 квітня (повну версію інтерв'ю з Блаженнішим Святославом Шевчуком дивіться 15 березня о 16:40 на ObozTV).

За словами Шевчука, дискусія навколо можливості для різних церков здійснювати богослужіння в Софії Київській йому "дуже не подобалася", оскільки набула "надто нецерковного характеру".

Святослав Шевчук

Святослав Шевчук

dumskaya.net

"Важливо зрозуміти, що для нас, греко-католиків, мова не про претензії на якусь церковну нерухомість. Для нас йдеться про дві речі. Ми говоримо про наше київське християнське коріння, цінності й відносини", – підкреслив він.

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"Святософійський собор сьогодні є власністю українського народу. Це наш загальнонаціональний скарб. Коли ми говоримо про всіх спадкоємців київського християнства, це наш материнський храм, із якого ми всі родом. Тому є природним бажання всіх дітей цієї церкви, зокрема українських греко-католиків, мати можливість у цьому храмі побувати, помолитися. Я пам'ятаю, колись мене змалку виховували в усвідомленні того, що кожен українець, кожен греко-католик має моральний обов'язок хоча б раз у житті здійснити паломництво в Софійський собор, стати перед обличчям київської Оранти", – заявив глава УГКЦ.

Святослав Шевчук зазначив бажання греко-католиків мати доступ до своїх витоків. "Зрозуміло, що ми, з огляду на те, ким ми є і звідки родом, просили про можливість там побувати", – сказав він.

Коментуючи відмову в проведенні богослужіння 7 квітня, голова УГКЦ зазначив: "Ми поважаємо позицію нашої держави, позиції і почуття наших православних братів, сподіваємося, що на перше місце в нашому спілкуванні завжди виходитиме те, що нас об'єднує, а не роз'єднує".

Софійський собор

Софійський собор

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVПравославна церква України
Особа
Святослав Шевчук
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
Софія КиївськаУГКЦПЦУ
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