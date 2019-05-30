Скандал через загиблого школяра у Києві: з'явилася версія ще однієї мами

До скандалу із забороною адміністрацією спецшколи "Еллада" у Києві вішати фото хлопчика, який покінчив з собою, жодним чином не причетна його класна керівниця.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL анонімно розповіла одна з мам учнів класу, де трапився інцидент.

"Мені дуже шкода нашу класну вчительку, вона реально дуже хороша. Її абсолютно точно не можна звинуватити в неуважності або черствості", — запевняє жінка.

Що стосується загиблого хлопця, то, він, за її словами, був "дворовою" дитиною, яка ні з ким не дружила і не спілкувалася у класі. Крім того хлопчик нібито постійно прогулював уроки, курив у туалеті, на уроках поводився неадекватно. Особливо все це стало проявлятися в останній рік.

"Кажуть, що він вживав якісь психотропні речовини. Мама на батьківських зборах неодноразово скаржилася, що постійно його виловлює по дворах і нічого не може з ним вдіяти. Про те, що він абсолютно не вчився, це ще я м'яко скажу. Оцінки йому ставили, заплющивши очі, просто щоб він тримався школи. Тому звинувачувати школу в тому, що вони недогледіли, це просто абсурд", — каже мама однієї дитини, що навчалася із загиблим підлітком.

Загиблий Сергій Петрук Facebook Лесі Москаленко

Крім того, жінка засумнівалася в тому, що у школі дійсно могли заборонити ставити фото хлопчика, щоби вшанувати його пам'ять. Більше того, за її словами, батьки дітей, які навчаються у класі, де трапилася трагедія, навіть наймали за свої гроші психолога, який ретельно пропрацьовував ситуацію.

"І тоді ще ішлося і про фото, і про різні варіанти поминання хлопчика. Тоді у нашої вчительки був стрес, з якого вона довго не могла вийти. Я зараз не можу до неї додзвонитися, щоб навіть уточнити, що там трапилося. Але це просто нісенітниця якась", — обурилася мати одного зі школярів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2018 року у спеціалізованій школі "Еллада" №94 учень восьмого класу вісім разів вдарив вчительку ножицями. Причиною агресії нібито стала незадовільна оцінка, яку поставила викладачка.

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