У підручнику з української мови знайшли рекламу води й кав'ярні. Ексклюзив

Підручник з української мови та читання загримів у скандальну ситуацію. На його сторінках розмістили ілюстрацію про мінеральну воду "Моршинська" і інформацію про кав'ярню "Львівська майстерня шоколаду".

Видавець і автори говорять, що намагалися ознайомити дітей із реальними прикладами. А в компаніях запевняють, що діти молодшого шкільного віку не їхня цільова аудиторія і просять Міністерство освіти офіційного спростування про рекламу. Відомство обіцяє відповісти. Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Етикетки та вивіски

Батько третьокласника з Ужгорода Євген Лобанов звернув увагу, що в підручнику його сина "Українська мова та читання" (автори Катерина Пономарьова і Любов Гайова). опубліковано ілюстрацію етикетки мінеральної води "Моршинська". Також там зазначено дані, де добувають воду, термін придатності, денна норма – 1,5 літра води. Словом, усе, як на справжній етикетці води.

Учням також дається завдання: діти повинні відповісти на питання, як називається вода, де її добувають, яка денна норма води для людини і т. д.

Крім цього, в підручнику є й ілюстрація з інформацією про інший відомий український бренд "Львівська майстерня шоколаду". Заклад називають справжнім раєм для любителів солодощів. Шоколадні цукерки тут виготовляють власноруч, вони дуже смачні, а рецепти приготування зберігаються в суворій таємниці. Дітям також належить попрацювати з цим текстом.

"Правду кажучи, я сама здивувалася, коли все це побачила. Чому саме ці бренди обрані? Багато інших є назв. Укладачі підручника або хитрують, або абсолютно не розуміють, що таке шкільний підручник. Невже не можна було знайти інші цікаві матеріали?" – дивується мама третьокласника Катерина Вовк із Закарпаття.

Наблизили дітей до реальності

У видавництві "Оріон", яка публікувала цей підручник, нічого незвичайного в цьому не вбачають.

"Українська мова та читання" видавалася в межах Нової української школи. Ми говоримо про те, що навчання дітей має відбуватися в умовах реальних ситуацій. Ось це етикетка реальної води, яку вони можуть побачити в магазині. Вони повинні її прочитати, відповісти на питання, який термін використання", – розповіла OBOZREVATEL головна редакторка видавництва Ірина Красуцька.

За її словами, підручник побудований у вигляді екскурсії наших героїв по всій Україні, від Львівської області до Криму, сходу України, і діти всюди знаходять щось цікаве, чим можна пишатися.

І це реальні ситуації, де вони можуть проявити свої знання української мови. Не просто вправу написати, а читати етикетки, меню, користуватися українською мовою", – додала Красуцька.

Вона запевняє, що ніякої реклами тут немає. "Хтось підозрює, що тут є реклама, хтось – що немає. Ми ж не закриваємо дітям очі, коли вони йдуть вулицею. Зараз у навчання вводяться медіатексти, і етикетка – це один із прикладів", – упевнена Красуцька.

Одна з авторів підручника Любов Гайова також прокоментувала OBOZREVATEL цю ситуацію.

"Ілюстрації для книги підбирали автори. Орієнтувалися на відомі марки. Ці компанії не мали ніякого стосунку до нас. Вони, напевно, не знають про існування цих підручників. Щоб це не виглядало рекламою, там є завдання для учнів написати, якою водою вони вдома користуються. Ми намагалися нічого не рекламувати, але в програмі є вимоги вчити зачитувати інформацію з різних джерел", – пояснила авторка цього підручника.

Як відреагували в компаніях

Перевіряв і допускав до видання цей підручник, як і багато інших, Інститут модернізації змісту освіти при Міністерстві освіти України. Ми відправили їм запит із приводу цього підручника і як у нього потрапила прихована реклама. Чиновники взяли п'ять днів для відповіді.

Також OBOZREVATEL поставив питання "IDS Боржомі Україна" (випускає "Моршинську") і "Львівській майстерні шоколаду". У першій компанії повідомили, що про появу етикетки в підручнику дізналися на початку навчального року.

"Ми не розглядаємо дітей молодшого шкільного віку як аудиторію для реклами, тому таке розміщення відбулося без сприяння з нашого боку. З огляду на те, що етикетку використовують для освіти, без мети одержання прибутку, компанія не може заборонити МОН використовувати інтелектуальну власність компанії. Зараз ми готуємо звернення до МОН, щоб отримати офіційне спростування про рекламу "Моршинська" на замовлення нашої компанії", – повідомили OBOZREVATEL в "IDS Боржомі Україна".

У "Львівській майстерні шоколаду" також відповіли, що про ситуацію дізналися кілька днів тому. "Нам передали знайомі, ми подивилися цей підручник. Нам, звичайно, приємно. Але ми розуміємо, що через це може бути негатив, тому що шоколад у Львові робимо не тільки ми", – пояснили там.

Співзасновник громадської організації "Батьки SOS" Олена Бондаренко вважає, що така ситуація могла скластися через те, що в нас під час видання шкільних підручників через економію коштів або ще через щось не звикли залучати ілюстраторів і оплачувати їхню працю. Тому беруть картинки або фотографії з інтернету, часто поганої якості, і використовують їх для видавництва підручника, часом просто порушуючи авторські права.

Також вона зазначає, що користі від Інституту модернізації змісту освіти немає. "Там просто сидять люди, які замість того, щоб щось модернізувати, створюють свої платні програми – "Росток", "Інтелект". А потім їздять по школах, їх рекламують і кажуть, що це рекомендовано Міністерством освіти", – зазначає вона.