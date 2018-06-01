Скачки тиску: українців попередили про зміну погоди

На вихідних в Україні синоптики прогнозують спекотну погоду, але місцями дощі та грози.

На своїй сторінці в Facebook синоптик Наталія Діденко попередила про скачки тиску.

"На Заході буде спека до +25 +30 градусів, скачки тиску і локальні дощі і грози. На Сході очікується свіжіша погода, +21 +24 градуси, сухо і вітряно. В Центрі - без опадів, +23 +27 градусів. На півночі - переважно сухо, 3 червня ввечері можливий дощ в Житомирській області та Київській. + 24 + 27 градусів", - написала вона.

Діденко зазначила, що на узбережжі моря буде сонячно, +21 +23 градусів і з поривчастим вітром.

За її словами, температура води в Чорному морі до 19-21, в Азовському до 20-23 градусів, а в Дніпрі біля Києва 21,6 градусів.

"У Києві на вихідних сухо і комфортна температура повітря, вдень +25 +27 градусів. Увечері в неділю ймовірність дощу з грозою", - попередила синоптик.

Як повідомлявOBOZREVATEL, в Україні з 5 червня в усі регіони прийде справжня спека.