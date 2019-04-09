"С*ка лукава!" У школі Одеси зацькували дівчинку і пообіцяли її "добити"

В Одесі в одній зі шкіл ученицю зацькували однолітки і пообіцяли "добити" морально, якщо вона розповість батькам.

Про прояви буллінгу повідомила її мама в групі Facebook "Батьки SOS", яка помітила, що її дочка прийшла зі школи нервова. Як з'ясувалося, у класі є група "крутих" дівчаток, які її постійно принижують.

"Вияснення стосунків перейшло у відверте приниження при всьому класі: "с*ка лукава", "здохни, тварюко", "й*бнута" і т.д. Я розумію, що справа вийшла на рівень цькування. Я, звичайно, поговорила з дочкою, але тепер сама сиджу в шоці і розгубленості, що робити далі. Розумію, що не можна сидіти і мовчати, при цьому чую в вухах слова дочки: "Вони стукачів добивають (морально)", – написала вона.

Мати попросила дати їй поради, як правильно зреагувати у даній ситуації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у школі Києва жорстоко побили 9-річну дівчинку, в результаті дитина потрапила до лікарні.

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