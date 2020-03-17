Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо назвав війну на Донбасі "внутрішнім конфліктом", який "спровокувала країна-агресор".

Про це він заявив у вівторок, 17 березня, в ефірі телеканалу НАШ, відповідаючи на запитання ведучого про те, що відбувається на сході України.

"У нас гібридна війна. Така форма, коли країна-агресор провокує, а потім підтримує внутрішній конфлікт. Країною-агресором у нас визнана за законом Російська Федерація", – заявив Сивохо.

Сергій Сивохо

"Росія анексувала Крим і брала участь у початку військових дій на Донбасі", – сказав він, додавши, що влада хоче, щоб "перестали гинути люди з усіх боків".

Як писав OBOZREVATEL, 11 березня Сивохо назвав війну, розв'язану Росією на Донбасі, внутрішнім конфліктом України. За його словами, через це країну не приймуть в НАТО.

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