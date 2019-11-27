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29 листопада • оновлено в 11:49
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"Нехай зі своєї кишені платить": Сивоху жорстко розкритикували за пенсії "Л/ДНР"

20.8т
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Українці бурхливо відреагували на заяву радника секретаря РНБО Сергія Сивохи про те, що жителям "Л/ДНР" потрібно повернути "заслужені" пенсії.

У мережі почали обговорювати точку зору колишнього гумориста, а тепер новоспеченого чиновника.

Зокрема, блогер Антон Ходза написав про своє невдоволення в Facebook. "Зараз би заплатити зі своїх податків пенсію якомусь луганському 50-річному відставному майору-мусору, який зараз у народній міліції "ЛНР" служить. Дайте терміново рахунок, не можу терпіти, так хочу бабла відправити", – зіронізував він.

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Сивоху жорстко розкритикували за пенсії "Л/ДНР"

Сивоху жорстко розкритикували за пенсії "Л/ДНР"

"Яка нах*й реінтеграція? Ми вже про щось домовилися? Вже угоди підписані? Вже мир і треба будувати країну? Давайте вже тоді заздалегідь репарації виплатимо, і інфраструктуру на непідконтрольних територіях почнемо відновлювати, зарплати почнемо платити місцевим "депутатам", – обурився Ходза.

Український політолог Олексій Голобуцький відреагував на слова Сивохи міткою фотожабою з німецьким диктатором Адольфом Гітлером.

"Нехай зі своєї кишені платить": Сивоху жорстко розкритикували за пенсії "Л/ДНР"

Скріншот

Крім цього, безліч українців залишили обурені коментарі в мережі, звинувачуючи Сивоху в здачі країни і несправедливості. "Нехай зі своєї кишені платить", "Поверніть його в КВН", "Пенсію дати тому дідові, який нашим мед із гранатою приніс?", "Довибиралися", "Хто нам поверне дочок і синів?" – написали українці.

"Нехай зі своєї кишені платить": Сивоху жорстко розкритикували за пенсії "Л/ДНР"
"Нехай зі своєї кишені платить": Сивоху жорстко розкритикували за пенсії "Л/ДНР"
"Нехай зі своєї кишені платить": Сивоху жорстко розкритикували за пенсії "Л/ДНР"
"Нехай зі своєї кишені платить": Сивоху жорстко розкритикували за пенсії "Л/ДНР"
"Нехай зі своєї кишені платить": Сивоху жорстко розкритикували за пенсії "Л/ДНР"
"Нехай зі своєї кишені платить": Сивоху жорстко розкритикували за пенсії "Л/ДНР"
"Нехай зі своєї кишені платить": Сивоху жорстко розкритикували за пенсії "Л/ДНР"
"Нехай зі своєї кишені платить": Сивоху жорстко розкритикували за пенсії "Л/ДНР"
"Нехай зі своєї кишені платить": Сивоху жорстко розкритикували за пенсії "Л/ДНР"
"Нехай зі своєї кишені платить": Сивоху жорстко розкритикували за пенсії "Л/ДНР"

Як повідомляв OBOZREVATEL, законопроєкт, яким пропонується скасувати реєстрацію внутрішньо переміщених осіб для жителів "Л/ДНР", які бажають отримати пенсію в Україні, був зареєстрований у Верховній Раді 26 листопада.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Російсько-український конфлікт Пенсійна реформа
Місце
Україна
Теги
пенсії РНБО
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Руденко Вован
Руденко Вован
Зе спецом такого казла поставил чтоб все его писали,на самом деле недорос это зеленский.
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Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
На шибеницю ж.и.да донецкого
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Губань Сергій
Губань Сергій
А може направити його поспредом пенсійного фонду безпосередньо у Донецьк, у довгострокове відрядження? За принципом : "Є людина - є проблема …"
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