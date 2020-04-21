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21 квітня • оновлено в 20:18
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Наталя Юсупова
Наталя Юсупова
Блогер, волонтер Всі статті автора

Ситуация крайне опасная. Пожар в Чернобыльской зоне не потушен

2.8т
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Репост сделайте, это важно! Народ, ситуация крайне опасная. Пожар в Чернобыльской зоне не потушен, сейчас там уже работают более 1200 пожарных и прибывают новые колонны пожарных машин. Создан волонтерский штаб, который принимает помощь.

Нужны тушёнка, картошка, крупы, чай, сахар, одноразовая посуда( см список) в больших кол-вах. Я прошу откликнуться поставщиков и тех, кто может закупить. У пожарных нет праздников и сейчас они рискуют жизнью. За неделю мы отправили в зону два груза, но этого мало, пожары продолжаются и много потребностей.

По вопросам пишите в личку. Контакты есть, в зоне пожаров работают очень надежные и достойные люди. Если хотите помочь, моя карта 5358 3853 2000 2464 Монобанк и 5218 5722 2178 3579 приват, Юсупова

Ситуация крайне опасная. Пожар в Чернобыльской зоне не потушен

Facebook Натальи Юсуповой

Ситуация крайне опасная. Пожар в Чернобыльской зоне не потушен

Facebook Натальи Юсуповой

Ситуация крайне опасная. Пожар в Чернобыльской зоне не потушен

Facebook Натальи Юсуповой

Ситуация крайне опасная. Пожар в Чернобыльской зоне не потушен

Facebook Натальи Юсуповой

Ситуация крайне опасная. Пожар в Чернобыльской зоне не потушен

Facebook Натальи Юсуповой

Ситуация крайне опасная. Пожар в Чернобыльской зоне не потушен

Facebook Натальи Юсуповой

Ситуация крайне опасная. Пожар в Чернобыльской зоне не потушен

Facebook Натальи Юсуповой

Ситуация крайне опасная. Пожар в Чернобыльской зоне не потушен

Facebook Натальи Юсуповой

Ситуация крайне опасная. Пожар в Чернобыльской зоне не потушен

Facebook Натальи Юсуповой

Ситуация крайне опасная. Пожар в Чернобыльской зоне не потушен

Facebook Натальи Юсуповой

Ситуация крайне опасная. Пожар в Чернобыльской зоне не потушен

Facebook Натальи Юсуповой

Ситуация крайне опасная. Пожар в Чернобыльской зоне не потушен

Facebook Натальи Юсуповой

Ситуация крайне опасная. Пожар в Чернобыльской зоне не потушен

Facebook Натальи Юсуповой

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Автор
Наталя Юсупова Наталя Юсупова
Тема
Пожежа в зоні ЧАЕС
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Натальи Юсуповой
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Комментарии на сайте не модерированы
Ермолова Виктория
Ермолова Виктория
Если бы президентом был Президент Порошенко такого бардака не допустили !
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
И снова проходил мимо, дурик, ты за своего фюрера-педофила, который любит целовать детей в пупки, переживай
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Ермолова Виктория, Ну если Порошенко в своё время дарил футбольные мячики вашим киборгам безногим, боюсь представить что он подарил бы пожарникам.
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