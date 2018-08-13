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Мирослав Гай
Мирослав Гай
ЖурналістВсі статті автора

Система безопасности катится в пропасть

16.4тЧитати новину російською

Еженедельные нападения на активистов, бандитские разборки,теракты, страшнейшие ДТП, погибшие на фронте, убийства бизнесменов, - это все нарушение коллективной безопасности.

Все это говорит о том, что государственная и коллективная система безопасности не соответствует тем вызовам, перед которыми стоит страна.

Виной тому и война, и гибридные угрозы, и состояние общества, и медленные реформы.

Новини
На Донбассе зафиксирована необычная военная активность

Рекомендации:

1. Дать возможность гражданам и предприятиям применять оружие в границах их собственности для самозащиты и разрешению судам считать самозащиту на частной территории облегчающим обстоятельствам в пользу хозяев имущества или работников предприятия.

2. Изменить категории призывников на срочную службу в армию. Призывать туда всех и вся, включая женщин. Сделать службу в армии на 1-1.5 года для населения - национальной программой. Заявить, что через 5 лет будет запрещено занимать государственные посты без прохождения службы в армии.Сделать все население военными резерва.

Новини
Война никогда не приходит внезапно

3. Вернуть старые люстрированные кадры прокуратуры,милиции, СБУ - среднего и младшего звена. Ведь настоящих коррупционеров не люстрировали, начальство оставили, а реальных следаков, профессионалов розыска, контртеррора вынудили уйти или создали условия для невозможности их работы. Всех прогнать через фильтр и контразведку и вернуть в работу по борьбе с преступностью.

4. Создать программу Гражданской обороны для населения.Сделать так, что бы во всех школах, садиках, предприятиях было нормой знать, как проходит эвакуация, доврачебная помощь, что делать при терракте. Сделать единые протоколы и обучать этому даже детей.

5. Ускорить создание военного резерва, бригад территориальной обороны, создать официальные ЧВК, изменить и создать законодательство для более гибкого реагирования на гибридные угрозы. Создать управление по реагированию на гибридные угрозы, как это делают сейчас США.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

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Автор
Мирослав ГайМирослав Гай
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Мирослава Гая
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Коментарі
11
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Смішно
72
Цікаво
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Жаркий Павел
Жаркий Павел
Понятно что это перебор, но в определенной степени это так и должно быть реализовано. По примеру Израиля например...
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Морисян Евгений
Морисян Евгений
Этот "Гай" просто помешался на войне.... У него что не сообщение, то война, мобилизация, армия... Играет в свои солдатики, а вокруг люди погибают....
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2 из 3 ответов | показать все
Жаркий Павел
Жаркий Павел
Морисян Евгений, а ты что можешь предложить чтоб люди не гибли? Сложить лапки и сдаться? Уже проходили это...
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Морисян Евгений, пошел нахуй, уебок.
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Бондарчук Сергій
Бондарчук Сергій
"....Призывать туда всех и вся, включая женщин..." Экономические последствия этого шага автор тоже просчитал ? Таких "быстрых реформ" на бумаге можно по десятку на день проводить . Кто в условиях войны может это все содержать без объявления военного положения ?
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