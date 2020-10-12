Синоптикиня спрогнозувала Україні найтеплішу погоду в Європі

Погода в Україні у вівторок, 13 жовтня, буде однією з найтепліших серед країн Європи, попри подекуди вітер і опади.

Температура повітря протягом дня становитиме +20… +24, і лише в західних областях дощі знизять градуси до +16… +19. Про це в прогнозі на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, цього дня в більшості регіонах переважатиме суха погода. Водночас очікується поривчастий південно-східний вітер, а в західній частині навіть до штормового. Там же очікуються і дощі.

Так, у західні області підійде циклон Gizela, через який до вечора 13 жовтня опади посиляться, й під кінець дня також трохи зачеплять Одещину.

Водночас у Києві, підкреслила Діденко, у вівторок – найтепліший день із подальшої синоптичної перспективи. Стовпчики термометрів піднімуться до +20 градусів, може бути рвучкий південно-східний вітер, напрямку, але дощі в столиці малоймовірні.

Синоптикиня попередила, що на Покрову та День захисника України 14 жовтня дощі очікуються місцями в західних областях, також можуть трохи зачепити Житомирщину та Київщину.

На заході вдень у середу похолодає до +10… +15 градусів, на півночі, у Вінницькій та Черкаській областях буде в межах +14… +19, на решті території +19… +24 градуси.

"Суттєве похолодання в Україні передбачається вихідними, 17-18 жовтня. Так що скористайтеся теплими днями, купіть нові вовняні пледи і нову щітку для вичісування шерсті у котів – буде чим зайнятися під дощ та холоднечу", – підсумувала свій прогноз Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами синоптиків, справжньої метеорологічної осені в Україні все ще немає. Перевищення температурної норми спостерігатиметься і в період із 10 по 18 жовтня. Лише в деяких регіонах можливі невеликі приморозки, а в Карпатах – сніг.