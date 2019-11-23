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23 листопада • оновлено в 15:44
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Синоптикиня повідомила, коли повернеться тепло в Україну

1.5т
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В Україні в неділю, 24 листопада буде утримуватися холодна температура з заморозками, але в кінці місяці очікується потепління.

Про це в Facebook повідомила народний синоптик Наталія Діденко, яка попередила українців про зміну погоди.

"Вночі -4-12 градусів, вдень очікується від 3 морозу до 4 тепла, на Заході і в Криму до +6+9 градусів тепла. Опади малоймовірні – бо ще антициклон. Вітер південно-східного напрямку буде задувати сильно на Заході, Півдні і південному сході", – розповіла метеоролог.

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Діденко зазначила, що завтра, 24 листопада в столиці буде холодно, вночі до -4-7 градусів, вдень близько нуля. За прогнозом в Києві буде вітряно і без опадів.

При цьому потепління в Україні очікується з 28 листопада.

Синоптикиня повідомила, коли повернеться тепло в Україну

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 і 24 листопада на території України очікується морозна і вітряна погода. Дощі пройдуть тільки на заході країни, тому на дорогах спостерігатиметься ожеледиця.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Теги
погода потепління
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