Синоптикиня попередила про різке погіршання погоди в Україні

У п'ятницю, 27 грудня, на більшій частині території України очікується дощ із мокрим снігом.

Про це в Telegram-каналі повідомила народна синоптикиня Наталія Діденко.

"Десь трохи хитнеться температурний маятник і вже дощ перебіжить до табору мокрого снігу. 27 грудня найбільша ймовірність снігу і мокрого снігу буде в західних областях України. Температура протягом дня 0...+3. На решті території очікується переважно дощ або туман з дощем. Температура повітря +2...+5 градусів, на півдні та сході +4...+8. Вітер північно-західний, поривчастий", – йдеться в дописі.

У Києві 27 грудня очікується дощ, максимальна температура повітря приблизно +2. Водночас можливі опади у вигляді мокрого снігу.

"Словом, передноворічна п'ятниця з підвищеними заторами на дорогах під час дощу або снігу – те ще випробування для водійських нервів. Підготуйте хорошу музику в машину або аудіокнигу, щоб гармонізувати простір автосалону", – порадила експертка.

Сніг в Україні

Синоптикиня додала, що до кінця тижня волога погода в Україні утримається. Очікується періодичний дощ і мокрий сніг, похолодає до невеликих мінусів. За прогнозом Діденко, з 31 грудня – 1 січня в Україні знову очікується потепління.

Прогноз погоди Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 грудня в Україні повернеться по-справжньому зимова погода: метеорологи прогнозують сніг і мороз.

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