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Синоптикиня попередила про дощі та грози в Україні: де очікуються опади

Суспільство
1,0 т.

  • В Україні загалом переважатиме суха погода, але з періодичними дощами і грозами

  • Опади очікуються в центральних областях, на північному сході, на Прикарпатті та Одещині

  • Температура повітря дещо підвищиться

Вихідні будуть з локальними грозовими дощами

Вихідні будуть з локальними грозовими дощами.

У п'ятницю, 24 липня, осередки дощів в Україні розподіляться нерівномірно.

Як повідомила в Facebook народна синоптикиня Наталка Діденко, загалом переважатиме суха погода.

"Проте або хвости фронтів, або місцеві конвективні явища зумовлять періодичні дощі та грозу у центральних областях, на північному сході, у прикарпатських областях та на Одещині", – зазначила вона.

Температура повітря трохи підвищиться: протягом дня +23…+28 градусів, на Півдні та південному сході +26…+32 градуси.

У Києві не очікуються істотні опади. Температура повітря коливатиметься близько +25, +26 градусів.

Вихідні будуть ще теплішими, але з локальними грозовими дощами.

Facebook Наталі Діденко

Facebook Наталі Діденко

Скрін Facebook

Скрін Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 липня в Україні буде переважно сухо, лише в західних областях пройдуть періодичні грозові дощі.

УкраїнаПрогноз погодипогодаНаталка Діденко
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