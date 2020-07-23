Синоптикиня попередила про дощі та грози в Україні: де очікуються опади
В Україні загалом переважатиме суха погода, але з періодичними дощами і грозами
Опади очікуються в центральних областях, на північному сході, на Прикарпатті та Одещині
Температура повітря дещо підвищиться
Вихідні будуть з локальними грозовими дощами.
У п'ятницю, 24 липня, осередки дощів в Україні розподіляться нерівномірно.
Як повідомила в Facebook народна синоптикиня Наталка Діденко, загалом переважатиме суха погода.
"Проте або хвости фронтів, або місцеві конвективні явища зумовлять періодичні дощі та грозу у центральних областях, на північному сході, у прикарпатських областях та на Одещині", – зазначила вона.
Температура повітря трохи підвищиться: протягом дня +23…+28 градусів, на Півдні та південному сході +26…+32 градуси.
У Києві не очікуються істотні опади. Температура повітря коливатиметься близько +25, +26 градусів.
Вихідні будуть ще теплішими, але з локальними грозовими дощами.
Facebook Наталі Діденко
Скрін Facebook
Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 липня в Україні буде переважно сухо, лише в західних областях пройдуть періодичні грозові дощі.