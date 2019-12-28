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28 грудня • оновлено в 13:12
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Синоптики змінили прогноз погоди на Новий рік в Україні

3.5т
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В Україні 31 грудня, незважаючи на більшість прогнозів, все ж може випасти сніг. Чекати опадів варто вночі.

Невеликий сніг може з'явитися в північних областях. А 1 січня до України прийде мокрий сніг. Про це повідомили у пресслужбі Укргідрометцентру.

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До -42 і 27 см снігу: синоптики описали погоду у січні в Україні

Температура вночі 31 грудня досягне в деяких регіонах -7°, 1 січня приблизно 0°. Вдень -2...+4°; у Карпатах вночі до -9°, вдень до -7°.

У Києві та Київській області 31 грудня вдень опадів не очікується, а вночі можливий сніг. 1 січня часом мокрий сніг. Температура вночі 31 грудня досягне -6°, а 1 січня приблизно 0°; вдень -1...+4°.

Синоптики змінили прогноз погоди на Новий рік в Україні
Синоптики змінили прогноз погоди на Новий рік в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2020 року в Україні очікується приплив теплого повітря із Середземного моря, тому прогнозується тепла погода.

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Автор
Катерина Луговська
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