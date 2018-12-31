Синоптики вказали на погодні сюрпризи в перші дні січня

З початком нового тижня – 31 грудня, а також в новому – 2019 році, на українців чекає тепла зима, яка принесе сніг з дощем.

У понеділок, 31 грудня сніг буде йти всюди, крім Сумської, Полтавської, Харківської та Дніпропетровської областей. Стовпчик термометра вдень залишиться на рівні недільних показників, повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

У вівторок, 1 січня 2019 року сніг очікується лише в західних і північних областях. Температура повітря вдень на заході складе від -1 до +1 градуса, на півночі від - 6 до -1 градуса, в центральних областях від -5 до -3, у східних – від -7 до -4, і на півдні від -1 до +4 градусів.

У середу, 2 січня в Україну приходить чергове невелике потепління – на заході вдень від +1 до +3 градусів, у північних областях від -2 до +1, в центральних від -3 до +1, в східних областях від -3 до - 1 градуса, і на півдні від -1 до +4 градусів. По всій країні сніг з дощем.

Народний прогноз погоди

31 грудня – в останній день місяця вшановується пам'ять святителя Модеста, який вважається покровителем худоби. Погода цього дня вказує, якою буде погода в червні.

1 січня – в цей день вшановується пам'ять святого Боніфатія. Прийнято було вважати, якщо перший день у році веселий (щасливий), то і рік буде таким же (і навпаки). На погоду у цей день вказували птахи: якщо синички з ранку пищать - до морозу, якщо горобці нахохлились, слід очікувати негоди. Також в давнину помітили, якщо вранці густий іній на деревах, то рік буде врожайним.

2 січня вшановується пам'ять святого Ігнатія Богоносця. Погода цього дня пророкує погоду серпня. У давнину помітили: наскільки сильний мороз у цей день, настільки спекотно буде влітку.

Погода буде сніжною Relax.by

Погода на курортах за кордоном

Туреччина. Погода в туристичному регіоні Анталії в січні нестійка. У січні ясні сонячні дні в Анталії часто змінюються дощовими.

Єгипет. Погоду в курортних містах у січні можна сміливо назвати найхолоднішою за рік. Саме в цей період сонце слабке зігріває море.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні 2019 року середня місячна температура становитиме від нуля до 4 градусів морозу, що на півтора-два градуси тепліше показників багаторічних спостережень.