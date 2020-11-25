Синоптики спрогнозували тепло в Україні в четвер: де чекати на сонячну погоду. Карта

Погода в Україні в четвер, 26 листопада, буде сухою і теплою, у деяких регіонах – сонячною.

За даними Українського гідрометцентру, вітер очікується південно-західним 3-8 м/с (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).

Сонячна погода прогнозується в західних, Київській і Чернігівській областях. На решті території хмарно (за винятком Криму).

Температура повітря вдень від 5 до 8 тепла, на заході – до +9. Прохолодніше буде на сході країни – від 2 до 4 тепла.

У нічний час – +2...+4, невеликі морози очікуються на заході та сході – до -4.

У Києві сонячно, удень від 5 до 7 тепла, уночі – +1...+3.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на вихідних, 28 і 29 листопада, в Україні похолодніє, повернуться сніг і дощі.