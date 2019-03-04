Синоптики прогнозують аномальне тепло на 8 березня в Україні

На території України 8 березня, в Міжнародний жіночий день, прогнозується тепла і сонячна погода, значних опадів не очікується.

Як повідомляє Укргідрометцентр, температура повітря вночі становитиме 0-6, удень 10-16 градусів тепла.

Зокрема, на заході очікується 11-15 градусів тепла, на сході +7... +14, на півночі +10... +13, на півдні та в Криму +5... +15.

У центрі України і в Києві також буде тепло, температура повітря становитиме вночі 1-6° тепла, вдень 11-15°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські синоптики пообіцяли теплу весну, яка здивує рекордною спекою і різкими перепадами температури.

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