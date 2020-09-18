Синоптики попередили про заморозки в Україні: прогноз погоди на суботу

Погода в Україні в суботу, 19 вересня, буде прохолодною, місцями очікуються невеликі заморозки.

Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, опадів по країні не буде, вітер північно-західний 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 3 до 8 тепла, у більшості західних, північних, центральних областей на поверхні грунту, а в Карпатах у повітрі, заморозки від 0 до 3 градусів.

Вдень очікується від 16 до 21 тепла, у південних областях +6+11 градусів.

У Києві 19 вересня сухо, вдень +18+20 градусів, вночі від 6 до 8 тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 вересня похолодання ще затримається в Україні, максимальна температура повітря буде на півдні та південному сході – 20-24 тепла.