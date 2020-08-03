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Як закінчиться літо в Україні: детальний прогноз погоди на серпень

Галина Остаповець
Галина Остаповець
Суспільство
9,2 т.

  • Серпень в Україні буде помірно теплим, середня місячна температура перебуватиме в межах норми

  • Очікується дефіцит опадів, в окремих районах дощів може не бути взагалі

  • У центральних, східних, Сумській, Одеській, Миколаївській областях та Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Як закінчиться літо в Україні: детальний прогноз погоди на серпень

Погода в серпні.

Серпень в Україні буде помірно теплим, середня добова температура коливатиметься в межах 19-24 градусів тепла. У Карпатах трохи прохолодніше – в районі 16-17 градусів. Рівень дощів не перевищить допустимий на території країни, але місцями очікується їх дефіцит.

Про це OBOZREVATEL розповіли українські синоптики. За їхніми словами, місячна кількість опадів у межах 33-84 мм, що є цілком нормальним середнім значенням для місяця.

"Нічого незвичайного й особливого від цьогорічного серпня не очікуємо. Це підтверджують наші методи прогнозу. Він не відрізнятиметься від інших серпнів останніх п'яти років. Опади будуть у межах норми, на рівні 80-100%. Щодо температурного режиму, в середньому в Україні буде 19-24 тепла. У горах трохи прохолодніше – 16-17 тепла. Але це нормально, там завжди прохолодніше і взимку, і влітку. Нічого аномального на серпень не прогнозуємо. Це не так, як було у серпні 2010 року, коли середня температура була вищою на 4 градуси. Тодішнє літо стало одним із найбільш спекотних в Україні", – розповів OBOZREVATEL начальник відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометцентру Владислав Білик.

Схожий прогноз погоди на своїй сторінці у Facebook оприлюднив іще один український синоптик Ігор Кибальчич. За його словами, середня температура в серпні очікується у межах норми, а на сході країни навіть нижче на 1-1,5 градуси. Ймовірність сильної спеки досить низька.

"Очікую дефіцит опадів, а в окремих районах дощів взагалі може не бути, через що ймовірні засухи, а також посилення пожежної небезпеки в лісах і полях. Більш-менш нормальне зволоження в Криму і Карпатах", – додав він.

Карти прогнозу погоди на серпень

Карти прогнозу погоди на серпень Facebook Ігоря Кибальчича

Карти прогнозу погоди на серпень

Карти прогнозу погоди на серпень Facebook Ігоря Кибальчича

"Перша декада серпня почнеться з помірного тепла, проте вірогідні короткочасні дощі. Приблизно з середини першої декади температура почне зростати, тепло триватиме до середини третьої декади. Потім буде холоднішати ночами. В середині місяця можливі невеликі дощі, але загалом у серпні опадів буде мало", – погодився народний синоптик із Волині Володимир Деркач.

Що стосується короткострокового прогнозу погоди, то в перших числах серпня дощі можливі на півдні, а 5-6 серпня – на заході країни, додали OBOZREVATEL в Укргідрометцентрі. А у центральних, східних, Сумській, Одеській, Миколаївській областях та Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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