Як закінчиться літо в Україні: детальний прогноз погоди на серпень

Серпень в Україні буде помірно теплим, середня добова температура коливатиметься в межах 19-24 градусів тепла. У Карпатах трохи прохолодніше – в районі 16-17 градусів. Рівень дощів не перевищить допустимий на території країни, але місцями очікується їх дефіцит.

Про це OBOZREVATEL розповіли українські синоптики. За їхніми словами, місячна кількість опадів – у межах 33-84 мм, що є цілком нормальним середнім значенням для місяця.

"Нічого незвичайного й особливого від цьогорічного серпня не очікуємо. Це підтверджують наші методи прогнозу. Він не відрізнятиметься від інших серпнів останніх п'яти років. Опади будуть у межах норми, на рівні 80-100%. Щодо температурного режиму, в середньому в Україні буде 19-24 тепла. У горах трохи прохолодніше – 16-17 тепла. Але це нормально, там завжди прохолодніше і взимку, і влітку. Нічого аномального на серпень не прогнозуємо. Це не так, як було у серпні 2010 року, коли середня температура була вищою на 4 градуси. Тодішнє літо стало одним із найбільш спекотних в Україні", – розповів OBOZREVATEL начальник відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометцентру Владислав Білик.

Схожий прогноз погоди на своїй сторінці у Facebook оприлюднив іще один український синоптик Ігор Кибальчич. За його словами, середня температура в серпні очікується у межах норми, а на сході країни навіть нижче на 1-1,5 градуси. Ймовірність сильної спеки досить низька.

"Очікую дефіцит опадів, а в окремих районах дощів взагалі може не бути, через що ймовірні засухи, а також посилення пожежної небезпеки в лісах і полях. Більш-менш нормальне зволоження в Криму і Карпатах", – додав він.

Карти прогнозу погоди на серпень Facebook Ігоря Кибальчича

Карти прогнозу погоди на серпень Facebook Ігоря Кибальчича

"Перша декада серпня почнеться з помірного тепла, проте вірогідні короткочасні дощі. Приблизно з середини першої декади температура почне зростати, тепло триватиме до середини третьої декади. Потім буде холоднішати ночами. В середині місяця можливі невеликі дощі, але загалом у серпні опадів буде мало", – погодився народний синоптик із Волині Володимир Деркач.

Що стосується короткострокового прогнозу погоди, то в перших числах серпня дощі можливі на півдні, а 5-6 серпня – на заході країни, додали OBOZREVATEL в Укргідрометцентрі. А у центральних, східних, Сумській, Одеській, Миколаївській областях та Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.