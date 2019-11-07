В Україні 9-10 листопада майже в усіх областях очікується тепла і сонячна погода – без штормового вітру та значних опадів, як було протягом тижня.

Місцями стовпчики термометрів покажуть +18, а на півдні навіть до +21 градуса. Такий обнадійливий прогноз на найближчі вихідні дає Український гідрометцентр.

Згідно з даними синоптиків, у суботу й неділю опади не очікуються, лише у західній частині упродовж 10-го та вночі 11 листопада пройдуть дощі.

Синоптики обнадіяли прогнозом погоди на вихідні в Україні

Зокрема 9 листопада очікується сприятлива сонячна погода. Вітер східний із переходом на південно-східний, 5-10 м/с. У більшості областей, окрім східних і південних, уночі трохи дощитиме, натомість вдень у країні опадів не передбачається.

Температура повітря уночі прогріється до +5… +11, на узбережжі – до +14 градусів. Удень стовпчики термометрів покажуть +13… +18, у південній частині – до +21, а на крайньому заході +15… +18 градусів.

У столичному регіоні у суботу вночі теж пройде дощ, очікується +9… +11, удень – в межах +15… +17 градусів.

Погода в Україні 9 листопада meteo.gov.ua

У неділю, 10 листопада, на заході та північному заході країни очікується похмура погода й опади. Зокрема вдень дощитиме у Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Волинській і Рівненській областях. В інших – сонячно, опади не прогнозуються. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, на заході та півдні – 7/12 м/с.

Погода в Україні 10 листопада meteo.gov.ua

Нічна температура повітря у неділю сягне +5… +10, на узбережжі – до +14 градусів, удень – від +11 до +17, місцями до +18 градусів.

У Києві 10 листопада теж світитиме сонце. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Уночі очікується +9… +11, удень +15... +17 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, справжня зима прийде в Україну з 12 грудня. До кінця ж осені протримається плюсова температура – за винятком 17-23 листопада.

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