Синоптикиня розповіла про погоду в Україні у Вербну неділю

Погода в Україні у Вербну неділю очікується сухою, сонячною та нетрадиційно теплою.

Як зазначила в своєму Telegram-каналі синоптикиня Наталка Діденко, температура повітря в цей день очікується в межах +11...+16 градусів.

"Вітер із сьогоднішнього північно-західного, рвучкого і некомфортного, перейде завтра на південно-західний, до помірного і навіть слабкого. Трохи передихнЕ від традиції", – зазначила Діденко.

Синоптикиня повідомила про погоду в Україні у Вербну неділю Радіо Трек

Telegram Наталки Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики пояснили різке похолодання в Україні. За їхніми даними, прохолодна погода з заморозками і навіть мокрим снігом триватиме як мінімум до кінця наступного тижня.

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