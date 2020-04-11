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12 квітня • оновлено в 01:16
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Синоптикиня розповіла про погоду в Україні у Вербну неділю

2.3т
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Погода в Україні у Вербну неділю очікується сухою, сонячною та нетрадиційно теплою.

Як зазначила в своєму Telegram-каналі синоптикиня Наталка Діденко, температура повітря в цей день очікується в межах +11...+16 градусів.

"Вітер із сьогоднішнього північно-західного, рвучкого і некомфортного, перейде завтра на південно-західний, до помірного і навіть слабкого. Трохи передихнЕ від традиції", – зазначила Діденко.

Синоптикиня повідомила про погоду в Україні у Вербну неділю

Синоптикиня повідомила про погоду в Україні у Вербну неділю

Радіо Трек

Синоптикиня розповіла про погоду в Україні у Вербну неділю

Telegram Наталки Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики пояснили різке похолодання в Україні. За їхніми даними, прохолодна погода з заморозками і навіть мокрим снігом триватиме як мінімум до кінця наступного тижня.

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Автор
Марина Погорілко
Тема
Вербна неділя
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Тег
погода
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
да уж ,праздник печальный получается,
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