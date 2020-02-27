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27 лютого • оновлено в 17:18
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Синоптик дав аномальний прогноз на літо-2020 в Україні

4.8т
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Літо прийде в Україну ще під час календарної весни – у травні, з червня погода буде досить мінливою.

Про це повідомив народний синоптик Назарій Данилюк, передає РБК-Україна. За його словами після посушливого і спекотного травня, в червні в Україну прийдуть дощі і вітер.

Зливи вщухнуть до середини червня, а температура повітря досягне +24 градусів. Такою погода буде до кінця місяця. А ось початок липня в Україні буде дощовим з ураганами і перепадами температур.

Погода на літо в Україні

Погода на літо в Україні

myseldon.com

Після 5 липня налагодиться суха і тепла погода. В Одеській, Херсонській та Миколаївській областях буде спекотніше, більше +30. Спека в липні буде у Києві, а також на Закарпатті. Опадів чекати варто лише під кінець місяця – в Україну прийдуть зливи і бурі.

Серпень в Україні буде мінливим – зі спеки у зливи і прохолоду. Вже з другої половини місяця почне холоднішати. Температура повітря знизиться до +21, посилиться вітер, можуть накрити зливи і урагани.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що весна в Україну прийде без запізнення, проте в середині квітня вночі можуть повернутися заморозки. Травень же взагалі принесе річну температуру.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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