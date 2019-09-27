Синоптикиня дала теплий прогноз по Україні на вихідні

На території України у вихідні, 28 і 29 вересня, очікується відчутне потепління, а також дощі й тумани.

Як повідомила синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook, вдень 28 вересня буде +15... +20 градусів, 29 вересня — до +18... +24 градусів. На півночі на 2-4 градуси буде нижче.

У суботу опади найбільш імовірні в західних областях, на решті території переважатиме суха погода.

Осіння погода 24 канал

У неділю атмосферний фронт протягне дощі практично по всіх областях, протягом дня дощі пройдуть від заходу до сходу, також зачеплять північ, південь і центр.

У Києві 28 вересня опадів не очікується, приблизно +17 градусів. 29 вересня в столиці пройдуть дощі, але буде ще тепліше, до +19 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у середині листопада в Україні синоптики прогнозують перший сніг.

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