Синоптикиня дала теплий прогноз по Україні на вихідні

На території України у вихідні, 28 і 29 вересня, очікується відчутне потепління, а також дощі й тумани.
Як повідомила синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook, вдень 28 вересня буде +15... +20 градусів, 29 вересня — до +18... +24 градусів. На півночі на 2-4 градуси буде нижче.
У суботу опади найбільш імовірні в західних областях, на решті території переважатиме суха погода.
Осіння погода
24 канал
У неділю атмосферний фронт протягне дощі практично по всіх областях, протягом дня дощі пройдуть від заходу до сходу, також зачеплять північ, південь і центр.
У Києві 28 вересня опадів не очікується, приблизно +17 градусів. 29 вересня в столиці пройдуть дощі, але буде ще тепліше, до +19 градусів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у середині листопада в Україні синоптики прогнозують перший сніг.
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