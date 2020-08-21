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Син Зеленського перехворів на коронавірус

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Суспільство
20,8 т.

  • 7-річний Кирило лікувався з мамою в одній медустанові

  • Президент зізнався, що син переніс хворобу легше, ніж дружина Олена

  • Він закликав українців не нехтувати правилами карантину

Син Зеленського перехворів на коронавірус

7-річний син Зеленського, як і перша леді країни, перехворів на COVID-19. (golos.ua)

Президент України Володимир Зеленський зізнався, що, окрім його дружини Олени, на коронавірус перехворів і їхній 7-річний син Кирило.

Про це він сказав під час поїздки на Миколаївщину 21 серпня, відповідаючи на запитання місцевих жителів (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, дружина та син лікувалися в одній медустанові, хоча раніше пресслужба ОПУ повідомляла про негативні тести на COVID-19 у дітей глави держави.

"Коронавірус це не просто зараза. Захворіли, до речі, моя дружина і син, вони лікувалися разом", – сказав Зеленський.

Згадуючи цей досвід, президент зазначив, що переживав удвічі більше. Але додав, що діти хворіють на COVID-19 легше. Тоді як у дорослих, навіть молодих, здорових і які займаються спортом, ця інфекція протікає в тяжкій формі.

"Тому я всім бажаю здоров’я і бути дуже обережними. Особливо зараз, коли люди перестали в принципі дотримуватися карантинних заходів. Повірте, ніхто не боїться, не розуміє, наскільки це важко, поки хтось із рідних не захворіє", – закликав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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УкраїнаКоронавірусВолодимир ЗеленськийОлена Зеленська
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