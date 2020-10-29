Син Стуса зізнався в образі на батька: ексклюзивне інтерв’ю
Український дисидент, поет Василь Стус відмовився від побачення з дружиною і сином, коли вони приїхали до нього у табір в Росії 1984 року.
Про це в авторській програмі журналістки Христини Бондаренко ХристяTalk на YouTube-каналі "Редакція OBOZREVATEL" розповів його син Дмитро Стус (щоб переглянути прем’єру програми, проскрольте донизу цієї новини).
"Серйозна образа була в 1984-му. Батько півроку не писав, ми 3 роки не бачилися. Ми проїхали з мамою дуже важку дорогу. Він не витримав якогось сьомого чи восьмого обшуку і відмовився від побачення. Мама ледве встала, кадебісти були задоволені", – розповів він.
Як пояснив Дмитро Стус, вчинок батька був пов'язаний із тим, що кожне побачення з близькими у російському таборі було пов’язано з цілою низкою принизливих обшуків. "Було так: виходиш з бараку – обшук, тебе повністю роздягають. Перед тим, як тебе вивозять з цієї території – обшук. Привезли туди – ще один обшук", – пояснив він.
"Потім він написав: "Валю, зрозумій, я не можу йти на побачення з тобою, долаючи кола цих принижень", – розповів Дмитро Стус про лист батька до його матері.
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