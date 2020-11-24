Син російського шпигуна отримав титул барона від королеви Великої Британії

Британський підприємець російського походження Євген Лебедєв отримав від королеви Єлизавети II титул барона Хемптонського та Сибірського.

Як говориться в офіційному виданні уряду Великобританії The Gazette, бізнесмен удостоєний титулу барона Лебедєва з Хемптона в лондонському районі Річмонд-на-Темзі та Сибіру в Російській Федерації. Присвоєний титул вказує на його російське коріння та новий дім у Великобританії.

Лебедєв-молодший провів у цій країні більшу частину життя, у 2010 році отримав британське громадянство.

31 липня 2020-го Єлизавета II присвоїла йому титул довічного пера й включила до складу Палати лордів – верхньої палати британського парламенту. Його Лебедєв-молодший отримав за рекомендацією прем'єр-міністр Бориса Джонсона, з яким вони дружать більше ніж 10 років.

Ввести в Палату лордів його мають у грудні нинішнього року. Отримання бізнесменом титулу барона напряму пов'язане з цією дією. Зайняти своє крісло пери можуть за однієї умови: маючи у своєму титулі "територіальне позначення", що пов'язує їх, як мінімум, з одним місцем.

Якщо топонім розташований на території іншої держави, британська Геральдична палата повинна отримати згоду на його використання від місцевої влади.

У Британії титул пера може бути спадковим або довічним. Обмежень з кількості останніх не існує. Зазвичай цей титул присвоюється особам, висунутим політичними партіями або Комісією з призначень Палати лордів, а також для того, щоб вшановувати політиків, старших суддів і високопоставлених членів збройних сил, які йдуть у відставку.

Довічний пер може назавжди втратити членство в Палаті лордів одним з чотирьох способів:

відставка або вихід на пенсію;

автоматичне виключення через неявку на одне засідання протягом всієї сесії тривалістю більше ніж 6 місяців без поважної причини;

визнання винним у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді тюремного ув'язнення на термін більше одного року;

виключення за рішенням Палати лордів.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що сестри Єлизавети II майже все життя провели в психлікарні – їх запроторили туди в ранньому віці й "викреслили" з історії династії Віндзорів. Нерісса та Кетрін Боуз-Лайон були кузинами Єлизавети. У королівській родині ретельно приховували інформацію про них. Вони страждали психічними розладами, а в ті часи вважалося, що якщо дитина росте з відхиленнями, то це негативно позначиться на репутації всієї сім'ї.