Син Героя України більше не керує одеськими патрульними. Відео

Начальник патрульної поліції Одеської області Юрій Рибак, який займав цю посаду більше двох років, покинув свій пост. Його перевели на роботу до Києва.

Як запевнив сам Рибак, його переклад в столицю не пов'язаний з будь-якими скандалами. Про це колишній головний патрульний Одеської області повідомив на своїй сторінці в Facebook. Там він опублікував відеозвернення (щоб його подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

Юрій Рибак Yurii Rybak / Facebook

Відзначимо, що Юрій Рибак родом з Донецької області. Він син Героя України і депутата Горлівської міськради Володимира Рибака, який був по-звірячому вбитий терористами "ДНР" в квітні 2014 року.

Нагадаємо також, що влітку Юрія Рибака тимчасово усували від виконання службових обов'язків після скандалу з колишньою одеською патрульною Зоєю Мельник. Вона навела факти зловживань співробітниками відомства.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в головному управлінні Національної поліції в Одеській області обвалилася стеля. Великий фрагмент штукатурки впав на сходовий проліт. Постраждали двоє співробітників управління, які стояли на сходах.

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