Головна Новини
20 листопада • оновлено в 13:22
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Син Героя України більше не керує одеськими патрульними. Відео

560
Читати матеріал російською

Начальник патрульної поліції Одеської області Юрій Рибак, який займав цю посаду більше двох років, покинув свій пост. Його перевели на роботу до Києва.

Як запевнив сам Рибак, його переклад в столицю не пов'язаний з будь-якими скандалами. Про це колишній головний патрульний Одеської області повідомив на своїй сторінці в Facebook. Там він опублікував відеозвернення (щоб його подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

Юрій Рибак

Юрій Рибак

Yurii Rybak / Facebook

Відзначимо, що Юрій Рибак родом з Донецької області. Він син Героя України і депутата Горлівської міськради Володимира Рибака, який був по-звірячому вбитий терористами "ДНР" в квітні 2014 року.

Новини
Під Одесою загорілося авто з поліцейськими: подробиці моторошної НП

Нагадаємо також, що влітку Юрія Рибака тимчасово усували від виконання службових обов'язків після скандалу з колишньою одеською патрульною Зоєю Мельник. Вона навела факти зловживань співробітниками відомства.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в головному управлінні Національної поліції в Одеській області обвалилася стеля. Великий фрагмент штукатурки впав на сходовий проліт. Постраждали двоє співробітників управління, які стояли на сходах.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Михайло Бардін Михайло Бардін
Особа
Зоя Мельник
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси Національна поліція України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги