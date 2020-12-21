Сім'ям померлих від COVID-19 медиків пояснили, чому не всі отримають виплати

В Україні 67% смертей медичних працівників від COVID-19 не пов'язані з виконанням ними професійних обов'язків.

Про це на пресконференції 21 грудня заявила директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Тетяна Михайленко. Вона послалася на дані проведених епідрозслідування.

"Станом на 21 грудня надійшла інформація про смерть 378 працівників. З цих 378 випадків, про які відомо фонду і за якими надійшли акти, завершено розслідування по 161 нагоди. З них 53 пов'язані з виробництвом, 108 - не пов'язані ", - сказала Михайленко.

Таким чином, за даними чиновника, тільки 33% випадків летального результату від COVID-19 серед медпрацівників пов'язані з виконанням ними своїх професійних обов'язків.

Глава ФССУ пояснила, що соціальні виплати проводяться при наявності акта про нещасний випадок на виробництві, який становить комісія з розслідування. До нього обов'язково повинен входити висновок епідрозслідування, яке проводять організації, уповноважені МОЗ.

Михайленко додала, що за 217 випадками розслідування тривають. Для 33 сімей фонд вже провів виплати на 52 млн грн.

Начальник управління профілактики страхових випадків виконавчої дирекції ФССУ Сергій Таровик повідомив, що 69% всіх розслідувань не закінчено через відсутність документів перевірок, які повинні проводити медустанови. Ще 24% розслідувань не завершені, оскільки немає висновків лікарів-інфекціоністів та лікарів профпатологів про причини смерті.

У разі смерті медичного працівника через COVID-19 його сім'я повинна отримати від держави соціальну виплату в розмірі 1 млн 575 500 грн. Якщо медик отримав інвалідність, то він може розраховувати на страхову суму в межах від 630 до 840 тис. грн в залежності від групи інвалідності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін не знайшов гроші на зарплати медикам, більшість з них рятують чужі життя і ризикують власними за зарплату в 5-7 тисяч гривень на місяць. У той же час сусідня Польща почала масово переманювати українців на роботу до лікарень. Пропонують зарплати в 20-30 разів вищі, допомагають оплатити оренду і дають повну медичну страховку.