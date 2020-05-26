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26 травня • оновлено в 11:19
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Сім областей України не готові до послаблення карантину: Ляшко назвав причини

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В Україні сім областей не відповідають критеріям для переходу до наступного етапу пом’якшення карантину, який передбачається вже з 1 червня.

Про це на брифінгу Міністерства охорони здоров’я заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, він нагадав, що зняття карантинних обмежень у регіонах залежить від певних ознак епідемічної ситуації: інцидентності, наповненості ліжок у медустановах, які лікують коронавірус, а також кількості тестувань.

Сім областей України не готові до пом’якшення карантину

Сім областей України не готові до пом’якшення карантину

"Сьогодні в Україні лише одна область перевищує показник у 50 відсотків щодо завантаженості ліжок. Це Чернівецька – 54,5%", – зауважив Ляшко.

Крім цього, додав він, щодо тестування (більш як 12 000 на 100 тис. населення за останні сім днів) не відповідають Донецька (9 тестувань на 100 тис. населення), Луганська (9,3) і Львівська (11,98) області.

Тоді як за показником інцидентності, тобто захворюваності за останні сім днів, не зможуть ввести послаблення карантинних обмежень Волинська, Закарпатська, Львівська, Рівненська й Чернівецька області.

Сім областей України не готові до послаблення карантину: Ляшко назвав причини

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що починаючи з 1 червня в Україні дозволять працювати басейнам, спортзалам, а також автошколам. Крім того, відновиться рух потягів та міжобласне сполучення.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я карантин
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