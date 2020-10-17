Україну накриють сильні магнітні бурі, пік припаде на день виборів

У період з 21 до 29 жовтня Землю накриють потужні магнітні бурі.

Так, згідно з прогнозом фахівців Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН, магнітосфера нашої планети буде збудженою вже 20 жовтня, а 21 числа почнеться магнітний шторм.

Найпотужніший його удар очікується 25 жовтня, у день місцевих виборів в Україні, після чого ще кілька днів геомагнітне поле Землі буде неспокійним.

Вчені попереджають, що в найближчому майбутньому магнітні бурі стануть все більш частим явищем. Сонце вступило в новий 11-річний цикл, активність зірки стала рости.

Найбільше схильні до впливу магнітних бур метеочутливі люди. У них можуть спостерігатися такі симптоми, як головний біль, перепади тиску, занепад сил, порушення в роботі серцево-судинної системи, безсоння, біль у суглобах, депресія та інші.

Щоб не потрапити під негативний вплив магнітних бур, варто дотримуватися простих рекомендацій лікарів, таких як:

8-годинний здоровий сон;

часті прогулянки, але не на відкритому сонці;

виконання ранкової зарядки: це покращує кровообіг, знімає стрес;

контрастний душ;

пити не менше двох літрів води на день;

пити трав'яний чай;

не пити кави;

не їсти гостру й жирну їжу;

робити дихальну гімнастику;

виключити стресові ситуації;

відмовитися від куріння й алкоголю.

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