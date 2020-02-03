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3 лютого • оновлено в 22:16
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Сидіть вдома: Україну накриє моторошний сніговий шторм

1.9т
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В Україні в середу, 5 лютого, очікується різке погіршення погодних умов.

Про це в Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко, порадивши відмовитися від далеких поїздок на автомобілі.

"Південний циклон зумовить в більшості областей України складну погоду. Сильний сніг, сильний дощ – в залежності від температури повітря, штормовий вітер, налипання мокрого снігу, якщо сніг і вітер, отже, і хуртовини, поступове відчутне похолодання", – написала вона.

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Укргідрометцентр підтверджує, що 5 лютого в Україні очікується сніг та сильні дощі в південних областях. При цьому температура в більшості регіонів очікується на рівні -1 +3 градусів. Найтепліше буде лише в Криму (+9 +11), Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях (+5 +7).

В Україні погіршиться погода

В Україні погіршиться погода

meteo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики прогнозували, що лютий в Україні буде аномально теплим, як і його попередник січень. Відхилення від температурної норми складе близько 5 градусів.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
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