"Сидіть вдома": синоптик дала сніговий прогноз погоди на вихідні

На вихідних, 17-18 березня, в Україну прийдуть циклони з південної Європи, які принесуть погіршення погоди і похолодання.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала синоптик Наталія Діденко, зазначивши, що температуру повітря в ці дні буде досить важко спрогнозувати.

"17 березня із району Середземномор'я, Італії до нас стрибоне активний циклон. Циклон принесе штормовий вітер. Дощі - вночі на південний захід, вдень задощить на сході, а у північні та західні області України прийдуть снігопади та хуртовини. У центральних областях - дощі та мокрий сніг, залежно від температури повітря", - написала вона.

За словами Діденко, в суботу в північних і західних областях вдень похолоднішає до -2 -8 градусів. У Центрі буде 0 +5 градусів. На сході України +3 +9, на півдні +8 +15.

"Завтра (17 березня - ред.) вдень найінтенсивніші опади пройдуть на сході та північному сході - дощ та мокрий сніг, на решті території опади залишаться, але послабшають. На Одещині, Миколаївщині, у Кіровоградській та Вінницькій областях вдень 17-го березня опади припиняться", - додала синоптик.

Діденко зазначила, що вже вночі 18-го березня південна частина України піддасться впливу чергової повітряної маси з опадами і сильним вітром.

У Києві в ніч на 17 березня - снігопади, хуртовини, ожеледиця. Вдень у суботу опади послабшають, але вітер і мороз посиляться, - до 7 градусів нижче нуля.

"У неділю у столиці перерва із сильними опадами, проте мороз та вітер втримаються. А в понеділок. 19-го березня, знову в Києві почне підсипати снігом... Побути найближчими вихідними вдома - не найгірший буде вибір", - зазначила синоптик.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше синоптики розповіли, скільки ще протримається тепла погода.