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"Сидіть вдома": синоптик дала сніговий прогноз погоди на вихідні

7.6тЧитати новину російською

На вихідних, 17-18 березня, в Україну прийдуть циклони з південної Європи, які принесуть погіршення погоди і похолодання.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала синоптик Наталія Діденко, зазначивши, що температуру повітря в ці дні буде досить важко спрогнозувати.

"17 березня із району Середземномор'я, Італії до нас стрибоне активний циклон. Циклон принесе штормовий вітер. Дощі - вночі на південний захід, вдень задощить на сході, а у північні та західні області України прийдуть снігопади та хуртовини. У центральних областях - дощі та мокрий сніг, залежно від температури повітря", - написала вона.

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За словами Діденко, в суботу в північних і західних областях вдень похолоднішає до -2 -8 градусів. У Центрі буде 0 +5 градусів. На сході України +3 +9, на півдні +8 +15.

"Завтра (17 березня - ред.) вдень найінтенсивніші опади пройдуть на сході та північному сході - дощ та мокрий сніг, на решті території опади залишаться, але послабшають. На Одещині, Миколаївщині, у Кіровоградській та Вінницькій областях вдень 17-го березня опади припиняться", - додала синоптик.

Діденко зазначила, що вже вночі 18-го березня південна частина України піддасться впливу чергової повітряної маси з опадами і сильним вітром.

У Києві в ніч на 17 березня - снігопади, хуртовини, ожеледиця. Вдень у суботу опади послабшають, але вітер і мороз посиляться, - до 7 градусів нижче нуля.

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"У неділю у столиці перерва із сильними опадами, проте мороз та вітер втримаються. А в понеділок. 19-го березня, знову в Києві почне підсипати снігом... Побути найближчими вихідними вдома - не найгірший буде вибір", - зазначила синоптик.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше синоптики розповіли, скільки ще протримається тепла погода.

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "Обозреватель".

Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
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