Журналіст і телеведучий Савік Шустер заявив, що на тлі обговорення скандального законопроекту "Про дезінформацію", журналістська спільнота, якої в Україні, як такої не було, об'єдналася.

Про це він написав у блозі для видання "Гордон". На його думку, це єдиний плюс від "всієї цієї законодавчої метушні".

Шустер нагадав, що у всіх європейських країнах йшли від державного мовлення до незалежної журналістики. Тобто спочатку ЗМІ були державними, потім з'являлися громадські, а за ними вже приватні. В Україні все по-іншому: в першу чергу з'явилися приватні. Багаті люди вирішили, що вони можуть володіти ЗМІ, тому що їм треба захищати себе. В інших країнах є журналістика, яка захищає суспільство.

Савік Шустер

За його словами, міністр культури Володимир Бородянський, який запропонував скандальний закон і багато років пропрацював в приватному медіахолдингу, був частиною цієї системи.

"У нас немає таких генералів інформаційних військ, як Соловйов в Росії, який виконує накази керівництва його країни. Але у нас є інформаційні війська окремо взятої людини – того, який володіє ЗМІ. І ця система, саме її існування чомусь не бентежить наших законодавців, а схоже, якраз цілком і повністю влаштовує. Ось це міняти, виходить, не треба – треба привести до якогось спільного знаменника діяльність журналістів, яких будуть карати за неправду", – зазначив Шустер.

Журналіст запитав, чому людина, яка пропрацювала багато років керівником холдингу, що належить олігархові, опинившись на позиції чиновника, раптом починає вважати, що він може регламентувати діяльність журналістів.

"Чому це здається йому пріоритетом, чимось важливим, рішенням якоїсь проблеми, якої ми не розуміємо? Адже ми ж не бачимо його мети. Якби вона була ясна, ми б якось дискутували. Але раз ми не бачимо, не розуміємо – значить, ми її уявляємо. І уявляємо в самому екстремальному вигляді – говоримо, що це контроль. Ну, якщо так, то це взагалі не нове покоління політиків, а ще одна форма КПРС", – зазначив журналіст.

Шустер звернув увагу на те, що всі люди, які приходять до влади, намагаються контролювати інформацію з однієї простої причини – бо на злодії шапка горить.

"Якщо на Бородянському шапка горить, у що я не вірю, то ... Напевно, всі ці законодавчі ініціативи не віщують нічого доброго", – написав він.

Також телеведучий зазначив, що до професії журналіста Бородянський – не має ніякого відношення.

"Навіщо він це затіяв? Чому він хоче увійти в історію саме так? Був успішним менеджером, холдинг Пінчука звів на якісь фінансові вершини, з СТБ зробив канал – чому б з цим в історію не піти? Навіщо копати собі могилу, навіщо робити з себе виродка? Ось він з себе свідомо робить виродка. Він цього не розуміє? Він занадто розумний, щоб цього не розуміти. Він вислужується? Я в це не вірю. Він в це вірить? Це гірше.

Ви просите мене прокоментувати такі закони, а як, по-вашому, я повинен їх коментувати? Це все одно, що голова моя голова лежить на ешафоті, сокира вже занесена, а я оцінюю дії ката. Я просто вважаю, що нинішній міністр культури пішов хибним шляхом.

Це шлях в нікуди, особливо в Україні сьогодні. Дуже шкода, що така розумна, здібна людина, яка жодного відношення до журналістики не має, вирішила ... Ну Хрущов теж хотів повернути ріки назад. І вирощувати кукурудзу. Ось що це таке у нинішніх чиновників – радянські гени, чи що? "Я можу те, що неприродно!". Ну якщо вже вирішив – значить, вирішив", – зазначив Шустер.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні за недостовірну інформацію і дезінформацію намір садити у в'язницю на строк до семи років і штрафувати до 9,4 млн грн. Про це йдеться в проекті закону, який Міністерство культури, молоді та спорту України винесло на публічне обговорення.

В ОБСЄ висловили стурбованість з приводу ряду положень нового проекту закону про дезінформацію. В організації зазначили, що боротьба з дезінформацією не повинна проходити за рахунок втручання держави в діяльність ЗМІ та організацію журналістської діяльності.

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