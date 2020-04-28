Звертаюся до бізнесу від ДЕІ

Впевнений, ви вже помітили, що незаконний тиск зі сторони Державної екологічної інспекції за час, що я тут працюю, зменшився. Вимагання хабарів та погрози у разі їх несплати – точно не наша тактика. Всі штрафи та розрахунок збитків лише по ділу, прозоро. Ми перезавантажили керівництво більшості територіальних підрозділів, щоб викорінити поширене до цього явище в інспекції - корупцію. Проте, якщо хтось із представників ДЕІ все ж вимагає від вас хабар, одразу ж повідомляйте мене особисто. Можна на пошту (e.p.firsov@gmail.com). Конфіденційність гарантую.

Думаю, ви розумієте, що якісна робота інспекціі є корисною для бізнесу, адже, якщо ми будемо боротися з браконьєрами - це буде вигідно легальному бізнесу, який законно розводить рибу. Або та ж сама історія і з реальними підприємствами-утилізаторами, яким вигідно побороти фейкові, без необхідного обладнання. Подібних прикладів немало. Бізнес бачить, що ми змінюємося. Європейська бізнес асоціація, яка є представником інтересів бізнесу, схвалює проведенення реформи ДЕІ.

Але, окрім того, що змінюємося ми, ми просимо бізнес також змінити своє ставлення до навколишнього середовища.

Всі ми бачили лісові пожежі, смог у Києві, пильні бурі і зрозуміти, що недбале ставлення до екології зачіпає усіх і від наслідків не сховатись.

Велика кількість нарахованих збитків за порушення природоохоронного законодавства, близько 6,3 млрд грн – наразі несплачена підприємствами зі списку, який вказаний нижче. Хочу наголосити, що на сьогоднішній день, держава потребує наповнення бюджету як ніколи. Тому закликаю тих, хто є в даному списку, сплатити штрафи та справедливо нараховані вам збитки якомога оперативніше.

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