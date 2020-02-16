Штормовий вітер і яскраве сонце: синоптик уточнила прогноз погоди на 17 лютого

На території України 17 лютого, очікується погіршення погоди. Циклон Victoria, який пронісся по Європі, загрожує штормовим вітром.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook, середня температура повітря по країні протягом дня складе +5...+13 градусів. Тільки на сході України повітря не прогріється вище чотирьох градусів тепла.

Погода в Україні facebook.com/tala.didenko

У Києві, за прогнозом синоптика, 17 лютого буде сильний вітер, температура повітря буде коливатися в районі +6...+9 градусів. Опадів в столиці України не очікується.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, навесні Україну може завалити снігом. Проблема в тому, що тепла і безсніжна зима може викликати важкі наслідки для всієї екосистеми.

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