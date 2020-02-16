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16 лютого • оновлено в 17:25
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Штормовий вітер і яскраве сонце: синоптик уточнила прогноз погоди на 17 лютого

2.7т
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На території України 17 лютого, очікується погіршення погоди. Циклон Victoria, який пронісся по Європі, загрожує штормовим вітром.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook, середня температура повітря по країні протягом дня складе +5...+13 градусів. Тільки на сході України повітря не прогріється вище чотирьох градусів тепла.

Погода в Україні

Погода в Україні

facebook.com/tala.didenko

У Києві, за прогнозом синоптика, 17 лютого буде сильний вітер, температура повітря буде коливатися в районі +6...+9 градусів. Опадів в столиці України не очікується.

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Автор
Ігор Нікітін
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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