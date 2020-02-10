Штормовий вітер і потепління: синоптикиня дала прогноз погоди в Україні

У вівторок, 11 лютого, в Україні очікується сильний південно-західний вітер, який принесе в різні регіони опади – дощ і мокрий сніг.

Зокрема зона цього атмосферного фронту поступово проходитиме від заходу до сходу впродовж усієї доби. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її прогнозом, температура повітря в країні 11 лютого очікується порівняно високою – до +1… +6, на півдні місцями приблизно +8 градусів. Суттєво потепліє навіть уночі – до нуля, і лише на сході ще протримається мороз -3… -8 градусів.

Діденко попередила про сильний вітер в Україні

В Києві у вівторок теж очікуються дощ і мокрий сніг вночі та вранці, вдень можливе невелике прояснення, однак у ввечері опади знову повернуться.

Погода в Україні 11 лютого Facebook Наталії Діденко

Південно-західний втер у столиці все ще залишатиметься сильним, але вдень 11 лютого трохи зменшиться. Температура повітря найближчої ночі до +2, удень +5 градусів.

"Погода складна, уважно стежте за здоров’ям, за уточненнями та подальшим розвитком синоптичних подій", – зауважила Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко стверджує, що через синоптичні зміни до України навесні 2020 року можуть прийти нові снігопади.

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