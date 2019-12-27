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27 грудня • оновлено в 12:55
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Штормовий вітер і мокрий сніг: українців попередили про погіршання погоди

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В Україні в суботу, 28 грудня, очікується сильний поривчастий вітер. Особливо сильно буде задувати на Правобережній Україні.

"Крім поривчастого вітру, на заході України, в більшості областей півночі, центру та навіть півдня (Одеська, Миколаївська) очікуються завтра опади у вигляді мокрого снігу й дощу", – повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталія Діденко.

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На дорогах ситуація може бути складною, слизькою та з поганою видимістю, особливо ввечері.

"На сході України, в Дніпрі, Кропивницькому та їхніх районах, на Херсонщині, Запоріжжі та в Криму випаде переважно дощ", – уточнила Діденко.

Штормовий вітер і мокрий сніг: українців попередили про погіршання погоди
Штормовий вітер і мокрий сніг: українців попередили про погіршання погоди

У Києві в суботу очікується дощ, місцями з мокрим снігом, температура повітря протягом дня 0...+2 градуси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 грудня, в Україні настане похолодання. Температура повітря наблизиться до нуля, а також на заході країни випаде сніг.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
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