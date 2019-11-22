Шторм в Одесі: буря другий день трощить дерева і ламає багатотонні білборди. Фото

В Одесі та області триває шторм, що почався добу назад. Зранку 22 листопада сильна буря ламала дерева і рекламні конструкції, зривала покрівлю з будівель.

Через ураган на проспекті Гагаріна між проспектом Шевченка і Французьким бульваром в Одесі обвалився багатотонний рекламний білборд (щоб подивитися фото, доскролльте сторінку до кінця).

Шторм в Одесі

Також зафіксовано 6 обривів електромереж. В даний час бригади Обленерго проводять ремонт пошкоджень.

Шторм в Одесі Думська

У Білгороді-Дністровському під Одесою штормовий вітер зірвав металочерепицю з місцевого магазину разом з конструкцією, на якій трималася дах.

В Одеській обладміністрації створено оперативний штаб з протидії стихії.

На моры триває сильний шторм.

Шторм в Одесі Думська

На вулиці Базарній в Одесі вночі впали кілька великих гілок дерев.

Зірваний дах після шторму

Шторм в Одесі trassae95.com

Шторм в Одесі trassae95.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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