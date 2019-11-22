Шторм в Одесі: буря другий день трощить дерева і ламає багатотонні білборди. Фото

В Одесі та області триває шторм, що почався добу назад. Зранку 22 листопада сильна буря ламала дерева і рекламні конструкції, зривала покрівлю з будівель.
Через ураган на проспекті Гагаріна між проспектом Шевченка і Французьким бульваром в Одесі обвалився багатотонний рекламний білборд (щоб подивитися фото, доскролльте сторінку до кінця).
Шторм в Одесі
Також зафіксовано 6 обривів електромереж. В даний час бригади Обленерго проводять ремонт пошкоджень.
Шторм в Одесі
Думська
У Білгороді-Дністровському під Одесою штормовий вітер зірвав металочерепицю з місцевого магазину разом з конструкцією, на якій трималася дах.
В Одеській обладміністрації створено оперативний штаб з протидії стихії.
На моры триває сильний шторм.
Шторм в Одесі
Думська
На вулиці Базарній в Одесі вночі впали кілька великих гілок дерев.
Зірваний дах після шторму
Шторм в Одесі
trassae95.com
Шторм в Одесі
trassae95.com
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Одесі 21 листопада сильний поривчастий вітер повалив 12 дерев. Одне з них впало на автомобіль. Також зафіксовано 9 обривів електромереж. Було порушено рух трамвайного маршруту №20. Постраждалих немає.
Фотокореспондент OBOZREVATEL пройшовся вздовж узбережжя в Одесі і зафіксував на фото бурхливу стихію на суворому листопадовому Чорному морі.
У міжнародному аеропорту "Одеса" 21 листопада на злітно-посадковій смузі через раптову поломку був перерваний старт приватного літака однієї з турецьких авіакомпаній.
Незабаром стало відомо, що в аеропорту Одеси стався другий ПП за день – після поломки передньої стійки приватного літака рейсом в Дубай, аналогічну несправність виявили на борту лайнера, що прямував за маршрутом Стамбул – Одеса.
Вночі через страшного шторму в море біля берегів Одеси зазнав лиха корабель під молдавським прапором. Він сів на мілину, планується евакуація екіпажу.
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