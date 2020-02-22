Шторм, дощі, мокрий сніг: синоптик заявила про різке погіршення погоди в Україні

В Україні в неділю, 23 лютого, очікується погіршення погоди – опади і посилення вітру.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко, причина полягає в тому, що на Україну вплине циклон Xanthippe, який знаходиться на півночі Скандинавії.

"Дощ, місцями з мокрим снігом, пройде 23 лютого в більшості областей, хіба що наш південь опиниться під впливом антициклону Гюнтер, який стримає вплив циклону в цій частині України, тому тут буде без опадів", – зазначила вона.

Діденко додала, що вітер західного напрямку розкрутиться до штормових поривів, може рвонути до 15-20 м/с і вище, в Карпатах до 30 м/с.

"Температура повітря очікується в межах +3 +9 градусів з наступним зниженням у понеділок до +2 +5 градусів", – розповіла синоптик.

meteo.gov.ua

За її словами, в понеділок, 24 лютого, погода в Україні може ще сильніше погіршитися, оскільки циклон активується в повній мірі. Вірогідні дощі, мокрий сніг і штормовий вітер.

meteo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, цієї зими на погоду в Україні вплинув Азорский антициклон, який зараз найактивніший і найпотужніший за останні 40 років.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!