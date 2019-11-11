Шок скорочених і прощання з Європою: названа низка наслідків реформи Держстату Дубілета

Реформа Державної служби статистики України міністра Кабінету Міністрів Дмитра Дубілета спричинить цілу низку неприємних для України наслідків, серед яких: зрив перепису населення, проблематичність у роботі бухгалтерів, збільшення рівня безробіття та порушення зобов'язань України перед ЄС щодо Угоди про асоціацію.

Таку думку в блозі в "Деловой столице" висловив політичний оглядач Юрій Вишневський, нагадавши, що Держстат перейшов під контроль Дубілета 20 жовтня. Тоді міністр повідомив: "Держстат збирається провести перепис населення з шаленим бюджетом у 3,4 млрд грн. Це додатково до бюджету 1,6 млрд грн на рік на підтримку апарату. Відчуваю великий потенціал для збільшення ефективності".

Вишневський припустив, що, найімовірніше, тоді співробітники сподівалися на надбавку до платні, а замість цього готуються стати клієнтами біржі праці. При цьому скорочені співробітники в коментарях під відповідним постом Дубілета залишали питання щодо перепису населення і нагадували про багатозадачність працівників служби.

Дубілет почав реформу Держстату Укрінформ

"Як ви збираєтеся проводити Всеукраїнський перепис населення? Уже проведено масу підготовчих робіт, невже це все нікому не потрібно?" – написала скорочена заступниця начальника управління статистики в Смілянському районі Черкаської області Оксана Бас.

Крім того, в шоці від таких реформ і багато бухгалтерів у сільській глибинці, які раніше передавали звітність у район. Як розповіла виданню бухгалтерка одного з таких сільгосппідприємств Ніна Сорока, їй раніше доводилося возити звітність в районний орган статистики за 40 км, а тепер вона буде змушена їхати зі звітом до обласного центру за 200 км шляху.

Що стосується відповідних служб у країнах Європи, то після оптимізації, проведеної урядом Володимира Гройсмана, і нинішньої, кількість співробітників наближається до служб статистики в Польщі і Франції.

"Здавалося б, ось він – доказ, що Дубілет рухає Держстат у правильному напрямку. Але тут є маленька проблемка: європейці оцінюють свої статслужби не за кількістю співробітників, а за обсягом і якістю статистичної інформації", – зазначив автор.

Урядом Гройсмана була прийнята Програма розвитку державної статистики до 2023 року разом із планом заходів щодо її виконання. Перший розділ цього плану називається: "Імплементація міжнародних стандартів", переважна більшість пунктів якого повинен виконати саме Держстат. Це означає, що буде порушено цілу низку зобов'язань України перед ЄС щодо Угоди про асоціацію.

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"Невідомо, чи усвідомлює це Дубілет. Найімовірніше, він взагалі ще не замислювався про наслідки ухваленого рішення", – зазначив оглядач.

Наголошується, що, схоже, він був поставлений перед фактом: раз ліквідуються райдержадміністрації, значить, і районна статистика вже теж не потрібна.

"І Дубілет як слухняний член Зе-команди взяв під козирок", – підсумував автор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дмитро Дубілет повідомив про ліквідацію районних підрозділів Держстату, що спричинить за собою скорочення 1700 посад і передачу в оренду 281 об'єкта нерухомості.

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