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15 вересня • оновлено в 23:10
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"Сходили на концерт Кобзона": на Донбасі ліквідували двох терористів. Фото

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На Донеччині ліквідовано двоє терористів, які воювали на стороні фейковий "ДНР".

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). За його даними, ще 29 липня помер Дмитро "Донбас" Дешкін, а 11 серпня на той світ відправився бойовик з 9 ошпмп Вадим Гуріч.

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"Сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів", - написав Штефан.

Дмитро Дешкін 1989 року народження, уродженець міста Горлівка Донецької області.

Дмитро Дешкін

Дмитро Дешкін

"Сходили на концерт Кобзона": на Донбасі ліквідували двох терористів. Фото
"Сходили на концерт Кобзона": на Донбасі ліквідували двох терористів. Фото
"Сходили на концерт Кобзона": на Донбасі ліквідували двох терористів. Фото

Вадим Гуріч, своїм рідним містом в соцмережах називає Донбас.

"Сходили на концерт Кобзона": на Донбасі ліквідували двох терористів. Фото
"Сходили на концерт Кобзона": на Донбасі ліквідували двох терористів. Фото
"Сходили на концерт Кобзона": на Донбасі ліквідували двох терористів. Фото
"Сходили на концерт Кобзона": на Донбасі ліквідували двох терористів. Фото

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Росії раптово помер окупант Донбасу Сергій Александров "Молодий". Ще 20 травня у нього стався інфаркт.

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Місце
Україна
Теги
Новини ДНР терористи "ДНР" армія
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Стрижаков Руслан
Стрижаков Руслан
Вата че вы делаете на уа новостях
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
И вновь за каждого погибшего ЗАЩИТНИКА Донбасса будут уничтожено на менее 10 ба/ндеровских карателей.
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филипп филипыч
филипп филипыч
вот так просто полковник всу публично радуется (!) что убиты житель горловки и житель донбасса. упоротые вы даже не скрываете радости что мочите своих. это просто п и з д е ц!
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Рейт Адам
Рейт Адам
филипп филипыч, приезжай,мы и тебе банку прострелим))) как моторыле или дремову- те не с донбаса были?))))
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