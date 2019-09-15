"Сходили на концерт Кобзона": на Донбасі ліквідували двох терористів. Фото

На Донеччині ліквідовано двоє терористів, які воювали на стороні фейковий "ДНР".

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). За його даними, ще 29 липня помер Дмитро "Донбас" Дешкін, а 11 серпня на той світ відправився бойовик з 9 ошпмп Вадим Гуріч.

"Сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів", - написав Штефан.

Дмитро Дешкін 1989 року народження, уродженець міста Горлівка Донецької області.

Дмитро Дешкін

Вадим Гуріч, своїм рідним містом в соцмережах називає Донбас.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Росії раптово помер окупант Донбасу Сергій Александров "Молодий". Ще 20 травня у нього стався інфаркт.

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