"Шо, нема грошей?" Цимбалюк яскраво потролив Захарову через російську мову

Речниця МЗС Росії Марія Захарова нарвалася на жорсткий тролінг від українського журналіста Романа Цимбалюка через російську мову. Приводом послужило її обурення з приводу того, що західна преса відмовляється безкоштовно публікувати пропагандистські матеріали про країну-агресора.

Їдкі коментарі Захарової на брифінгу Цимбалюк показав у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Як може бути так, що Росія повторюється десятки, сотні разів на шпальтах газети, а коли Росія устами своїх офіційних осіб, дипломатів намагається прийти і розповісти, відповісти на ті питання, які, як ми розуміємо, американське суспільство дуже хвилюють, тут же місця не знаходиться. При цьому дуже цікаво, що тут же виникає пропозиція розмістити матеріал, можливо, на комерційній основі в американській пресі. Це ж просто якийсь абсурд!" – вибухнула обуренням офіційна представниця МЗС РФ.

Захарова та Цимбалюк

Цимбалюк, в свою чергу, відповів на її гнів жартами, в яких фігурують ключові міфи російської пропаганди.

"Ніхто не знає, що нас чекає в майбутньому. Можливо, мрії російських представників коли-небудь втіляться в життя, і стенограма брифінгу з МЗС РФ буде надрукована на головній сторінці New York Times. Ну, звичайно, російською, щоб ніхто не подумав, що російськомовних ображають", – підколов він Захарову.

Крім того, його дуже здивувало, що Росія, судячи з усього, почала економити гроші на власну "рекламу" за кордоном.

"Оце чудово! Це що виходить, що в Росії почали економити на пропаганді? Шо, грошей немає? Взагалі-то барель нафти – близько $60. Тобто, на такі важливі речі, як публікація в New York Times має вистачати. Чи хочуть на шару, безкоштовно, на першій шпальті російською мовою?" – продовжив він тролити скандальну речницю МЗС Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк публічно присоромив речницю МЗС Росії Марію Захарову за спробу виправдати розграбування кораблів ВМС ЗСУ. Він затролив її за їдку фразу про зникнення санвузлів з військових суден.

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